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Belçika’da sığınma talebindeki rekor artış tartışmalara neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 16:05 | Son Güncelleme

Belçika’da geçtiğimiz Ocak ayında 2 bin 765 kişinin sığınma talebinde bulunması mecliste tartışmalara yol açtı.Yeni Flaman İttifak (N-VA) Partisi’nin hükümet ortaklığından çekilmesiyle bakanlık koltuğuna veda eden eski Göç ve Mülteci Bakanı Theo Francken ile yeni Göç ve Mülteci Bakanı Maggie de Block arasında sığınmacılar tartışması yaşanıyor.

Belçika’da geçtiğimiz Ocak ayında 2 bin 765 kişinin sığınma talebinde bulunması mecliste tartışmalara yol açtı.
Yeni Flaman İttifak (N-VA) Partisi’nin hükümet ortaklığından çekilmesiyle bakanlık koltuğuna veda eden eski Göç ve Mülteci Bakanı Theo Francken ile yeni Göç ve Mülteci Bakanı Maggie de Block arasında sığınmacılar tartışması yaşanıyor. Son üç yıla göre çok sayıda sığınma talebiyle karşılaşılması nedeniyle Göç ve Mülteci Bakanı Maggie de Block’u eleştiren Francken, “Sığınma talebinde bulunan mültecilerin oranında artış kaydedilmesi elbette düşündürücü ve endişe vericidir. Aralık ayına kıyasla Ocak ayında mülteciler yüzde 120 daha fazla sığınma talebinde bulunmuştur. Bunun tek sorumlusu şu andaki Göç ve Mülteci Bakanı de Block’tur” dedi.

En çok sığınma talebinde bulunanlar arasında Türkler de yer alıyor
Türkiye’deki 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Belçika’ya sığınma talebinde bulunan Türklerin sayısında da büyük artış kaydedildiği belirtildi. Göç ve Mülteci Bakanı de Block, “En çok sığınma talebinde bulunanlar arasında Filistinliler yüzde 15,4 ilk sırada yer almakta. Ardından gelen Afganistan ve Suriye uyrukluların oranı ise yüzde 8, Iraklı uyruklular yüzde 7 oranında. Ayrıca Gine, Iran, Türkiye, Somali, Burundi ve Eritre ilk 10 içinde yer alıyor” diye konuştu.

Anvers Belediye Başkanı: “Hamas’a telefon açıp Filistinlileri geriye alın mı demeliyiz?”
N-VA Partisi Genel Başkanı ve Anvers Belediye Başkanı Bart de Wever ise, “Son aylarda Filistinlilerde sığınma talebinde bulunanların oranında artış kaydedildiği belliydi. Belçika’da bir kere sığınma talebi kabul edilen Filistinlileri geriye göndermek çok ama çok zor. Hamas’a telefon açıp Filistinlileri geriye alın mı demeliyiz? Kimse kusura bakmasın ama Filistinliler savaş mağduru mülteciler değildir. Filistinlilerin Belçika’ya giriş yapmaları için en az 3-4 güvenli ülkeden geçiş yapmaları gerekiyor. Buna göz yumamayız” dedi.
De Block da, “Filistinlilerin sığınma talepleri geçtiğimiz yıllarda daha kolay kabul ediliyordu. Fakat Filistin’de savaş yok. İsrail, kendisini savunduğu için Gazze şehrinde saldırı düzenliyor. Filistinliler, İsrail’e yönelik hiçbir saldırı eylemi düzenlemedikleri takdirde daha da rahata kavuşurlar” dedi.

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