Belçika’da sığınma talebindeki rekor artış tartışmalara neden oldu

Belçika’da geçtiğimiz Ocak ayında 2 bin 765 kişinin sığınma talebinde bulunması mecliste tartışmalara yol açtı.

Yeni Flaman İttifak (N-VA) Partisi’nin hükümet ortaklığından çekilmesiyle bakanlık koltuğuna veda eden eski Göç ve Mülteci Bakanı Theo Francken ile yeni Göç ve Mülteci Bakanı Maggie de Block arasında sığınmacılar tartışması yaşanıyor. Son üç yıla göre çok sayıda sığınma talebiyle karşılaşılması nedeniyle Göç ve Mülteci Bakanı Maggie de Block’u eleştiren Francken, “Sığınma talebinde bulunan mültecilerin oranında artış kaydedilmesi elbette düşündürücü ve endişe vericidir. Aralık ayına kıyasla Ocak ayında mülteciler yüzde 120 daha fazla sığınma talebinde bulunmuştur. Bunun tek sorumlusu şu andaki Göç ve Mülteci Bakanı de Block’tur” dedi.

En çok sığınma talebinde bulunanlar arasında Türkler de yer alıyor

Türkiye’deki 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Belçika’ya sığınma talebinde bulunan Türklerin sayısında da büyük artış kaydedildiği belirtildi. Göç ve Mülteci Bakanı de Block, “En çok sığınma talebinde bulunanlar arasında Filistinliler yüzde 15,4 ilk sırada yer almakta. Ardından gelen Afganistan ve Suriye uyrukluların oranı ise yüzde 8, Iraklı uyruklular yüzde 7 oranında. Ayrıca Gine, Iran, Türkiye, Somali, Burundi ve Eritre ilk 10 içinde yer alıyor” diye konuştu.