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Belçika'da sığınmacı kampında Filistinli çocuğun ölü bulunması

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 00:50 | Son Güncelleme

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın Anvers kentinin Broechem kasabasındaki sığınmacı kampındaki 9 yaşında Daniel isimli Filistinli çocuğun ölü bulunmasının ardından gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Anvers savcılığından yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında elde edilen bulguların "Filistinli çocuğun rehin alındığı ve cinayete kurban gittiği" yönünde olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Filistinli çocuğun fidye karşılığı rehin alınmış olabileceğine dair iddialar doğrulanmazken, cinayetle suçlanarak tutuklanan kişilerin 19 ila 34 yaşlarında ve Filistin uyruklu olduğu bildirildi.

Öte yandan, yerel medyada yer alan haberlerde tutuklanan şahısların suçlamaları kabul etmediği kaydedildi.

Anvers'in Broechem kasabasındaki sığınmacı kampında annesiyle kalan 9 yaşında Filistinli çocuğun cesedi kamp alanında bulunmuştu.

Yerel basında, Filistinli çocuğun pazartesi akşamı kampta bisiklet kullanırken kaybolduğu ifade edilmiş, savcılığın cinayet soruşturması başlattığı belirtilmişti.

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Belçika cinayet filistinli kamp tutuklama

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