HABER

Belçika'da silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 22:31 | Son Güncelleme

Anvers kentinde meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi yaralanırken, zanlılar gözaltına alındı

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın Anvers kentinde meydana gelen silahlı saldırıda biri ağır 3 kişi yaralandı, zanlılar gözaltına alındı.

Belçika basınında yer alan haberlere göre, baba-oğul oldukları belirtilen iki kişi, dün gece tartıştıkları iki Türk vatandaşına Anvers'in Brederode caddesinde silahlı saldırıda bulundu.

Açılan ateş sonucunda biri ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Yaralılardan birinin olayı yatıştırmaya çalışan bir Türk vatandaşı olduğu kaydedildi.

Polis 2 zanlıyı gözaltına alırken, silaha el koydu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zanlıların pazar günü mahkemeye çıkartılması bekleniyor.

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Anvers Başkonsolosu Metin Girgin, olay yerine anında intikal ettiğini ve durumu yakından takip ettiğini belirtti.

Girgin, olayda 3 Türk vatandaşının yaralandığını, bunlardan ikisinin durumunun ağır olduğunu aktararak "Vatandaşlarımıza sakin olmaları ve olayı başka yerlere çekmemeleri çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

PARTNERÜrküten görüntü! Ölümcül değişiklik çok kısa sürede gerçekleştiÜrküten görüntü! Ölümcül değişiklik çok kısa sürede gerçekleşti
Evinde rahatsızlanıp düşen yaşlı kadın 24 saat sonra kurtarıldıEvinde rahatsızlanıp düşen yaşlı kadın 24 saat sonra kurtarıldı
Seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı, sürücü ve muavinler ölümden döndüSeyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı, sürücü ve muavinler ölümden döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anvers Belçika silahlı saldırı

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan tüm dünyayı korkutan ABD açıklaması!

Rusya'dan tüm dünyayı korkutan ABD açıklaması!

Aralarında aşk dedikodusu çıkmıştı. Acun'u böyle izledi

Aralarında aşk dedikodusu çıkmıştı. Acun'u böyle izledi

CHP 71 adayını açıkladı... İşte tam liste

CHP 71 adayını açıkladı... İşte tam liste

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Beşiktaş'tan Bild'e "iflas" cevabı

Beşiktaş'tan Bild'e "iflas" cevabı

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2 Şubat 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

2 Şubat 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Bursa'da genç çiftin darp edilmesi olayında flaş gelişme! 2 polis gözaltına alındı

Türkiye'nin gündemine oturan olayda flaş gelişme!

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü önünde bomba paniği!

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü önünde bomba paniği!

Adana'da yolcu otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Feci kaza! Hamile kadın öldü, bebeği...

Gaziantep'te cip ile çarpışan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 2 yaralı

Feci kaza! Cip otomobili ikiye ayırdı!

Elazığ'da kayalıkta düşen avcı, tüfeğinin ateş almasıyla öldü

Ölümün böylesi! Tek başına ava gitmişti...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.