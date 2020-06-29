Belçika'da "sömürgeci Kral" 2. Leopold'un heykeli Kongo'nun bağımsızlık günü olan 30 Haziran'da kaldırılyor

Özel mülkü olan Batı Afrika ülkesi Kongo'daki fil dişi ve kavuçuk ticareti sırasında bir terör saltanatı kuran 2. Leopold, yerel halkı köle olarak çalıştırdı. Acımasız koşullarda çalıştırılan halk, kaçırma, tecavüz, el ve başlarının kesilmesi gibi davranışlara karşı karşıya kaldı.

Belçika'da 1865 - 1909 yılları arasında 44 yıl aralıksız hüküm süren Kral 2. Leopold, ABD'de başlayıp, dünyayı saran ırkçılık karşıtı gösteriler sırasında en fazla tartışılan tarihi kişiliklerden biri oldu.

Kendi özel mülkü olan Kongo'da, çoğu çocuk 6 milyondan fazla insanın öldürülmesinden sorumlu olan 2. Leopold, Belçika'da sömürge politikalarının temelini atan kişi.

Irkçılık karşıtı gösterilerin başlaması üzerine, Belçika'nın bir çok yerindeki 2. Leopold heykelleri saldırıya uğradı. Anvers'teki heykeli yerinden sökülerek ateşe verildi. Kent yönetimi heykelin bir daha yerine konmayacağını açıkladı.

Leuven kenti de, mimari açıdan oldukça önemli olan ve ön cephesi boydan boya heykellerle kaplı olan belediye binasından, 2. Leopold'a ait görüntüyü kaldırdı.

Kral 2. Leopold'un en görkemli heykellerinden biri olan, göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Gent şehrindeki Zuidpark'taki anıt ise, sembolik anlamı büyük olan bir günde, 30 Haziran'da kaldırılacak. Bu tarih, Kongo'nun 1960 yılında Belçika'dan bağımsızlığını ilan ettiği gün.

Kent konseyi, "Bugüne kadar insanlar, sokaklarımızda ve parklarımızda sömürgeciliğin duyarsız tarihi tasviri nedeniyle kendilerini hakarete uğramış hissediyor" diyerek, ülkenin sömürgeci tarihiyle yüzleşilmesi ve ırkçılığın ortadan kaldırılması için bunu sembolik bir adım olarak değerlendirdi.

Irkçılık karşıtları bu karardan memnun. Ancak sadece heykelleri kaldırmanın yeterli olmadığını, bununla birlikte Belçika'da hala var olan ayrımcılığın da ortadan kaldırılması gerektiğini savunan çok kişi var.