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Belçika'da teröre karşı dubalı önlem

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 14:22 | Son Güncelleme

Belçika'da teröre karşı dubalı önlem

BRÜKSEL (AA) - Belçika’da olası bir terör saldırısını engellemek için tren istasyonlarının önüne dubalar yerleştirilecek.

Belçika Ulusal Demiryolu (SNCB) yetkilisi Dimitri Temmerman, ülke genelinde yaklaşık 20 tren istasyonuna yerleştirilecek 500 dubanın, Londra ve Nice’te araçlarla gerçekleştirilen terör saldırılarının benzerinin Belçika’da meydana gelmesini engellemeye amaçladığını söyledi.

Belçika’da 2016 yılında meydana gelen terör saldırılarının ardından yayaların yaygın olarak bulunduğu bazı yerlere önlem amaçlı beton bloklar bırakılmıştı.

Beton blokları sabit dubalarla değiştirecek yeni uygulamanın maliyetinin yaklaşık 1.6 milyon avro olması öngörülüyor.

Brüksel'de bir metro istasyonu ve havalimanında 22 Mart 2016'da düzenlenen saldırılarda 32 kişi ölmüş, 270 kişi yaralanmıştı. Saldırının sorumluluğunu terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

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Belçika duba Güvenlik terör

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