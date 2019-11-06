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Belçika'da trende şarbon paniği

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 23:36 | Son Güncelleme

Belçika'da trende şarbon paniği

BRÜKSEL (AA) - Belçika'da başkent Brüksel'deki havalimanı istikametine giden bir tren, şarbon şüphesi üzerine boşaltıldı.

Belçika yerel basınında yer alan haberlere göre, akşam saatlerinde Brüksel Havalimanı istikametindeki trenin kondüktörü, bagaj bölümünde bir poşet içinde beyaz pudra buldu.

Beyaz pudranın şarbon olabileceğini düşünen kondüktörün polisi araması üzerine tren, Flaman bölgesindeki Denderleeuw İstasyonu'nda durduruldu. Bölgeye çok sayıda polis ve itfaiyeci sevk edildi.

Yolcuların ilk etapta trenden inmesine izin verilmezken, daha sonra ekipler tarafından indirilerek dezenfekte edildi.

Bulunan beyaz pudra araştırılmak üzere laboratuvara gönderildi.

Denderleeuw Belediyesi, konuya ilişkin kriz masası oluşturdu.

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Anahtar Kelimeler:
Belçika şarbon tren

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