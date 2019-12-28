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  4. Belçika’da ’yerli imam’ polemiği yeniden gündemde

Belçika’da ’yerli imam’ polemiği yeniden gündemde

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 09:10 | Son Güncelleme

Belçika’da 2016 yılında yaşanan bombalı saldırılar sonrasında başlayan ‘yerli imam yetiştirilmesi’ konusu yeniden gündeme geldi.

Belçika’da 2016 yılında yaşanan bombalı saldırılar sonrasında başlayan ‘yerli imam yetiştirilmesi’ konusu yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz hafta Belçika basınında çıkan bir haber üzerine yaşanan gelişmelere Türk makamlarından resmi açıklamayla cevap verildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından rutin yurt dışı görevlerine gönderilmek üzere imamlara yönelik olarak açılan sınav duyurusuna atıf yapılarak yayınlanan bir haber, Belçika’da gündem oluşturdu. Haberin detayında Türkiye’nin Belçika’ya yeniden çok sayıda imam göndereceği ifadelerine yer verildi. Haberlerin devamında Belçika’nın yakında kendi imamlarını yetiştireceği de yazıldı. Bu haberler üzerine Brüksel Büyükelçiliği tarafından yapılan resmi bir açıklama ile konuya açıklık getirildi. Resmi açıklamada söz konusu sınavın rutin bir sınav olduğunun altı çizildi. Belçika özelinde olmaksızın diğer yurt dışı camilerinde muhatap ülkelerle yapılan anlaşmalar çerçevesinde resmi imam statüsünde görevlendirilmek üzere yapılacak eğitimlerin duyurusu olduğu belirtildi.
Belçika’da bir süredir gündemde olan “kendi imamını yetiştirme” fikri, ülkede ortaya çıkan radikalleşmeye karşı etkin bir adım olarak görülüyor. Bugüne kadar Türk camilerinde radikalleşme vakalarına rastlanmamasına rağmen ülkede bazı üniversitelerin çeşitli hazırlıklar içinde olduğu bildirildi. Flamanca kesimi için KULeuven, Fransızca kesimi için ise UCL adlı üniversitelerde ilk adım mahiyetinde 2 yıllık sertifika programlarının yapılacağı basında yer aldı. Buna rağmen üniversitelerin resmi akademik programlarında henüz hiçbir beyan yapılmadı. Buralarda kimlerin eğitim alacağı, verilen sertifikaların geçerliliği ve camilerde görevlendirme yapılıp yapılmayacağı konularında hiçbir resmi çalışma bulunmuyor.
Belçika’da Müslümanların dini hayatlarına dair muhatap kuruluş olması amacıyla ‘Executif’ adlı bir kurum bulunuyor. Bu kurum bugüne kadar bekleneni veremediği eleştirilerine maruz kalırken, imam yetiştirilmesi konusunda dini içerik kısmının bu kurum tarafından sağlanması arzu ediliyor. Ancak Executif içerisinde ise birçok ayrışma yaşanması kurumun meşruiyetinin sorgulanmasına neden oluyor.
Bu koşullar altında Belçika tarafından imam yetiştirilmesi tartışmasının kısa vadede resmi sonuçlar vermesi beklenmiyor. Ancak Belçika ile Türkiye arasında imamların vize alamaması konusunda ise belirsizlik sürüyor.

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