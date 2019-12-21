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Belçika'da yoksul ailelerin çocukları zengin çocuklardan daha çok antidepresan ilaç kullanıyor

21.12.2019 17:02 | Son Güncelleme

Belçika Sosyalist Sağlık Sigortası Fonu'na göre, yoksul ailelerin çocukları, zengin ailelerdeki çocuklardan daha fazla antidepresan ilaçlar kullanıyor. Yoksul çocukların psikiyatri kilinkilerine kabul edilme oranı da zengin aile çocuklarından iki kat daha fazla.

Belçika'da yoksul ailelerin çocukları zengin çocuklardan daha çok antidepresan ilaç kullanıyor

Belçika Sosyalist Sağlık Sigortası Fonu'na göre, yoksul ailelerin çocukları, zengin ailelerdeki çocuklardan daha fazla antidepresan ilaçlar kullanıyor. Yoksul çocukların psikiyatri kilinkilerine kabul edilme oranı da zengin aile çocuklarından iki kat daha fazla.

Sosyalist Sağlık Sigortası Fonu tarafından kendilerine üye olan 18 yaş altı 500 bin çocuğun tıbbi verileri incelendi.

Uzmanlar, sağlık sigortasından geri ödeme alan yoksul aileler ile geri ödeme yapılmayan ve maddi durumları iyi olan ailelerin çocuklarının bilgilerini karşılaştırdı.

Zengin ailelerde ortalama her 200 çocuktan biri yılda bir kez antidepresan alırken, yoksul ailelerde bu oran iki kat daha fazla. Her 100 yoksul çocuktan birinin antidepresan kullandığı belirlendi.

Sosyalist Sağlık Sigortası Fonu yöneticisi Paul Callewaert, sosyal yardımla geçinen ailelerin çocuklarında antidepresan ilaç kullanımının, her iki ebeveyni de çalışan çocuklardan ik kat daha fazla olduğunu söyledi.

Callewaert'in verdiği bilgiye göre, hastanelerin psikiyatri kliniklerine yatırılan yoksul çocukların oranı da durumu iyi olan aile çocuklarından iki kat daha yüksek.

'Eşitsizliğin tohumları beşikte atılıyor'

Ancak araştırmacılara göre, bu rakamlara bakarak, yoksul ailelerdeki çocukların, zenginlere göre daha sık psikolojik sorun yaşadığını söylemek zor.

Fakir ebeveynlerin, psikolojik danışmanlık ve terapi gibi önleyici hizmetlere yeterli bütçe ayıramadığı için doğrudan ilaca yönelmesinin de bu farkı artırabileceği belirtiliyor.

Fon yöneticisi Callewaert, yoksul ailelerin sdece psikolojik rahatsızlıklar değil, diğer sağlık sorunlarında da önleyici tedavilere bütçe ayırmadığını vurguluyor. Örneğin yoksul aile çocukları, önleyici ağız muayenesi için dişçiye ve diş teli takılması için ortodontiste daha az gidiyor.

Belçika medyasına yaptığı açıklamada zengin ve yoksul aile çocukları arasındaki farka ilişkin rakamları kaygı verici olarak değerlendiren Paul Callewaert, "Sadece çocuklarımızın ruhsal durumları kötü değil, zengin ve yoksul çocuklar arasındaki ruh sağlığı ile ilgili uçurum endişe verici boyutta. Bunun tohumları beşikte atılıyor" dedi.

Sosyalist Sağlık Sigortası Fonu, yoksul ve zengin aile çocukları arasındaki sağlık eşitsizliğinin azaltılması için acil önlem alınması çağrısında bulundu. Fon, yoksul aile çocuklarının daha gazla ücretsiz sağlık hizmetinden yararlanması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını istedi.

Belçika'da sendikalar Sosyalist, Hristiyan ve Liberal olarak sınıflandırılıyor. Ülkede herkesin özel sağlık sigortası var. Bu sigorta fonları, devlet desteği ile sendikaların iştiraki olarak kuruldu. Sosyalist Sağlık Sigortası Fonu, Valon ve Flaman kesiminde toplam 6 sağlık sigortası şirketinin çatı kurumu. Devlet tarafından destekleniyor.

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