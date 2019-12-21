Belçika'da yoksul ailelerin çocukları zengin çocuklardan daha çok antidepresan ilaç kullanıyor

Belçika Sosyalist Sağlık Sigortası Fonu'na göre, yoksul ailelerin çocukları, zengin ailelerdeki çocuklardan daha fazla antidepresan ilaçlar kullanıyor. Yoksul çocukların psikiyatri kilinkilerine kabul edilme oranı da zengin aile çocuklarından iki kat daha fazla.

Sosyalist Sağlık Sigortası Fonu tarafından kendilerine üye olan 18 yaş altı 500 bin çocuğun tıbbi verileri incelendi.

Uzmanlar, sağlık sigortasından geri ödeme alan yoksul aileler ile geri ödeme yapılmayan ve maddi durumları iyi olan ailelerin çocuklarının bilgilerini karşılaştırdı.

Zengin ailelerde ortalama her 200 çocuktan biri yılda bir kez antidepresan alırken, yoksul ailelerde bu oran iki kat daha fazla. Her 100 yoksul çocuktan birinin antidepresan kullandığı belirlendi.

Sosyalist Sağlık Sigortası Fonu yöneticisi Paul Callewaert, sosyal yardımla geçinen ailelerin çocuklarında antidepresan ilaç kullanımının, her iki ebeveyni de çalışan çocuklardan ik kat daha fazla olduğunu söyledi.

Callewaert'in verdiği bilgiye göre, hastanelerin psikiyatri kliniklerine yatırılan yoksul çocukların oranı da durumu iyi olan aile çocuklarından iki kat daha yüksek.