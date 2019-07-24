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Belçika'da yüksek sıcaklık "kırmızı alarm" seviyesinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 13:50 | Son Güncelleme

Ülkede alarm seviyesi ilk kez yüksek sıcaklardan dolayı turuncudan kırmızıya çıkartıldı

BRÜKSEL (AA) - Belçika, hava sıcaklıklarının 40 dereceye yaklaşması üzerine "kırmızı alarma" geçti.

Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsünün (RMI) resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ilgili kurumlarla istişarelerin ardından yüksek sıcaklık dolayısıyla ülke genelinde "kırmızı alarm" verildiği bildirildi.

Ülkede alarm seviyesi ilk kez turuncudan kırmızıya çıkartılırken, sıcaklıkların 40 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.

- Alarmın cumartesi gecesi kaldırılması bekleniyor

RMI, halkı yüksek sıcaklıklara karşı önlem almaları yönünde uyardı.

Bu kapsamda vücudun sıvı kaybının önüne geçilmesi için bolca su tüketilmesi, doğrudan güneş ışınlarına maruz kalınmaması ve dışardaki aktivitelerin en aza indirilmesi tavsiyesinde bulunuldu.

Ülkede kırmızı alarmın cumartesi gecesi kaldırılması bekleniyor.

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Belçika kırmızı alarm sıcak turuncu alarm yaz

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