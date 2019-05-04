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Belçika'daki AB kurumları kapılarını halka açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 14:14 | Son Güncelleme

9 Mayıs Avrupa Günü öncesi düzenlenen açık kapı etkinliğinde, AB kurumları önünde uzun kuyruklar oluştu

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) kurumları, birliğin temelinin atılışının 69 yılı dolayısıyla "açık kapı günü" etkinliği düzenledi.

Halkın, AB kurumlarının faaliyetleri hakkında bilgi alması ve kurumları yakından tanımasına olanak sağlayan etkinliğin açılışı, AB Komisyonunun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Christos Stylianides tarafından yapıldı.

Stylianides ile Komisyon binasında konuşma fırsatı bulan ziyaretçiler, Avrupa Parlamentosundaki siyasi grupların kurduğu stantları gezdi.

9 Mayıs Avrupa Günü öncesi düzenlenen açık kapı gününe yoğun katılım olurken, AB Konseyi, Avrupa Parlamentosu ve AB Komisyonu gibi kurumların önünde uzun kuyruklar oluştu.

Açık kapı gününde çocuklar için de fotoğraf çekimi, konser ve oyun gibi etkinlikler düzenlendi.

AB kurumlarında kariyer hedefleyenlerin soruları ise AB çalışanları tarafından yanıtlandı.

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AB kapılarını halka açtı

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