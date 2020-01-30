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Belçika'daki Avrupa Kolejinde "Türk Milli Haftası" etkinlikleri sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 12:57 | Son Güncelleme

Belçika'daki Avrupa Kolejinde "Türk Milli Haftası" etkinlikleri sürüyor

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın Brugge kentindeki Avrupa Kolejinde Türk Milli Haftası etkinlikleri başladı.

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilciliğinden edinilen bilgiye göre, Avrupa Kolejinin Brugge Kampüsü'nde dün başlayan etkinliklerle, Türkiye'nin daha iyi tanınmasının sağlanması ve AB üyelik sürecine ilişkin farkındalıkların artırılması amaçlanıyor.

Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliği eş güdümünde Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı, Anvers Başkonsolosluğu ve Yunus Emre Enstitüsünün katkılarıyla düzenlenen etkinliklerle, 50'yi aşkın ülkeden gelen yaklaşık 500 Avrupa Koleji öğrencisine Türkiye ve AB süreci hakkında bilgi veriliyor.

Etkinlikler kapsamında Avrupa Kolejinde 2019-2020 döneminde eğitim gören Türk öğrenciler, "Türkiye-AB İlişkileri: Güncel Gelişmeler ve Ortak Geleceğimiz" ve "Avrupa'da Türk Mirası" başlıklı iki konferans düzenlerken, Brüksel'de yaşayan Türk sanatçılar da konser verecek.

Avrupa Kolejinin etkinlikleri 2 Şubat'a kadar devam edecek.

- Avrupa Koleji Yüksek Lisans Burs Programı

Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı eş güdümünde yürütülen "Avrupa Koleji Yüksek Lisans Burs Programı", Türkiye'nin Birliğe adaylık sürecinde, gerek kamu yönetiminde gerek özel sektörde ihtiyaç duyulan, donanımlı AB uzmanlarını ve geleceğin Türk "avrokratlarını" yetiştirmeyi amaçlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Koleji Brugge Türk Milli Haftası

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