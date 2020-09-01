HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Belçika'daki bir süs çeşmesinde kentin ilk belediye başkanının kalbi bulundu

Belçika'daki bir süs çeşmesinde kentin ilk belediye başkanının kalbi bulundu

01.09.2020 22:18 | Son Güncelleme

Verviers kentinde, kentin ilk belediye başkanı anısına yapılan süs çeşmesinin restorasyonu sırasında bulunan çinko bir kutunun içinden, belediye başkanının kalbi çıktı. Kalp, alkol dolu bir kabın içinde çinko kutuya yerleştirilmiş halde bulundu.

Belçika'daki bir süs çeşmesinde kentin ilk belediye başkanının kalbi bulundu

Verviers kentinde, kentin ilk belediye başkanı anısına yapılan süs çeşmesinin restorasyonu sırasında bulunan çinko bir kutunun içinden, belediye başkanının kalbi çıktı.

Kalp, alkol dolu bir kabın içinde çinko kutuya yerleştirilmiş halde bulundu.

Belediye Başkanı Pierre David 1839'da hayatını kaybetmiş, onun adını taşıyan süs çeşmesi ise 1883'de tamamlanmıştı.

Kutuya işlenmiş olan yazıda "Pierre David'in kalbi bu anıta 25 Haziran 1883'de yerleştirildi" ifadesi yer alıyor.

Kutu havuzun ortasından yükselen sütundaki büstün arkasında gizliydi

Kutu kentin Güzel Sanatlar Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

Restorasyon işlemini yürüten firmadan Maxime Degey "Bir şehir efsanesi gerçek oldu, kutu çeşmenin üst kısmında, Pierre David'in büstünün yanında, bir taşın arkasındaydı" dedi ve kutunun "kusursuz" durumda olduğunu belirtti.

David 68 yaşında, ot ambarında çalışırken düşerek hayatını kaybetmişti.

Dönemin yerel yetkilileri onun adına bir anıt yapılması için bağış kampanyası başlatmış, doktorları da anıta yerleştirilmesi için kalbini muhafaza etmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ankara ile İstanbul'un arasında! Akın ettilerAnkara ile İstanbul'un arasında! Akın ettiler
Trump’tan felç geçirdiği iddialarına yanıtTrump’tan felç geçirdiği iddialarına yanıt
Telafi eğitimi başladı! Telafi eğitim planı nasıl olacak?Telafi eğitimi başladı! Telafi eğitim planı nasıl olacak?
En Çok Okunan Haberler
Çin'den sonra ilk kez o ilimizde yapılmıştı! 200 hasta iyileşti
Çin'den sonra ilk kez o ilimizde yapılmıştı! 200 hasta iyileşti
Google'dan Türkiye'deki reklamlara kesinti kararı!
Google'dan Türkiye'deki reklamlara kesinti kararı!
Şoke eden detay! Koronavirüs yüzünden...
Şoke eden detay! Koronavirüs yüzünden...
Türkiye'nin en akıllı yolu açılıyor!
Türkiye'nin en akıllı yolu açılıyor!
1 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
1 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
Kahvaltıda fıstık ezmesi yiyen insanlar yatakta daha iyi
Kahvaltıda fıstık ezmesi yiyen insanlar yatakta daha iyi
İlginizi Çekebilir
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Hayatından endişe duyan Prenses Diana, bir dolap dolusu kanla geziyormuş!
Hayatından endişe duyan Prenses Diana, bir dolap dolusu kanla geziyormuş!
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
Diğer Haberler
Fransa’da 24 saatte 4 bin 982 koronavirüs vakası
Fransa’da 24 saatte 4 bin 982 koronavirüs vakası
Trump’tan felç geçirdiği iddialarına yanıt
Trump’tan felç geçirdiği iddialarına yanıt
Belarus'ta sular durulmuyor! Bu kez de öğrenciler sokağa çıktı
Ülkede sular durulmuyor! Bu kez de onlar sokağa çıktı
Hong Kong’un toplu koronavirüs testleri endişe yarattı
Toplu koronavirüs testleri endişe yarattı
New York'ta okulların açılması koronavirüs nedeniyle ertelendi
New York'ta okulların açılması ertelendi
Charlie Hebdo'dan yine Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatür
Charlie Hebdo'dan yine Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatür
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.