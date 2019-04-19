Belçika'daki Hallerbos Ormanı'nda çan çiçekleri büyülüyor

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın flaman bölgesinde yer alan Halle kasabası yakınındaki Hallerbos Ormanı'nda nisan ortasında açmaya başlayan çan çiçekleri ziyaretçileri büyülüyor.

Brabant Flaman Bölgesi sınırları içerisindeki Halle kasabası yakınlarında 552 hektarlık Hallerbos Ormanı içerisinde nisan ve mayıs aylarında açan baharın müjdecisi Hallerbos (Çan) çiçekleri eşsiz kokusu ve mor rengi ile görenleri kendisine hayran bırakıyor.

İlkbaharın müjdecisi çiçekleri görmek için dünyanın pek çok yerinden turistler ve fotoğraf tutkunları, sabah erken saatleri veya akşam gün batımını tercih ediyor.

Çan çiçeklerini yakından görebilmek için 250 hektarlık alanda bisikletli orman bekçilerinin uyarılarını dikkate almak ve işaretli 7 kilometrelik yürüyüş yolunda ilerlemek yeterli oluyor.