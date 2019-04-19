HABER

Belçika'daki Hallerbos Ormanı'nda çan çiçekleri büyülüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 13:52 | Son Güncelleme

Çan çiçeklerinin eşsiz kokusu ve mor rengi görenleri kendisine hayran bırakıyor

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın flaman bölgesinde yer alan Halle kasabası yakınındaki Hallerbos Ormanı'nda nisan ortasında açmaya başlayan çan çiçekleri ziyaretçileri büyülüyor.

Brabant Flaman Bölgesi sınırları içerisindeki Halle kasabası yakınlarında 552 hektarlık Hallerbos Ormanı içerisinde nisan ve mayıs aylarında açan baharın müjdecisi Hallerbos (Çan) çiçekleri eşsiz kokusu ve mor rengi ile görenleri kendisine hayran bırakıyor.

İlkbaharın müjdecisi çiçekleri görmek için dünyanın pek çok yerinden turistler ve fotoğraf tutkunları, sabah erken saatleri veya akşam gün batımını tercih ediyor.

Çan çiçeklerini yakından görebilmek için 250 hektarlık alanda bisikletli orman bekçilerinin uyarılarını dikkate almak ve işaretli 7 kilometrelik yürüyüş yolunda ilerlemek yeterli oluyor.

Belçika'daki Hallerbos Ormanı'nda çan çiçekleri büyülüyor

- Çan çiçeklerinin eşsiz kokusu ve mor rengi görenleri kendisine hayran bırakıyor

Hallerbos Ormanı'nda çan çiçekleri

Hallerbos Ormanı'nda çan çiçekleri

Hallerbos Ormanı'nda çan çiçekleri

Hallerbos Ormanı'nda çan çiçekleri

Hallerbos Ormanı'nda çan çiçekleri

Hallerbos Ormanı'nda çan çiçekleri

Hallerbos Ormanı'nda çan çiçekleri

Hallerbos Ormanı'nda çan çiçekleri

Hallerbos Ormanı'nda çan çiçekleri

Hallerbos Ormanı'nda çan çiçekleri

Hallerbos Ormanı'nda çan çiçekleri

Hallerbos Ormanı'nda çan çiçekleri

Hallerbos Ormanı'nda çan çiçekleri

Hallerbos Ormanı'nda çan çiçekleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hallerbos Ormanı'nda çan çiçekleri büyülüyor

En Çok Okunan Haberler

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: 5 bin 500 üye istifa ettirildi

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: 5 bin 500 üye istifa ettirildi

İmamoğlu Erdoğan’ı havalimanında karşıladı

İmamoğlu Erdoğan’ı havalimanında karşıladı

Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı! Flaş görevlendirme

Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı! Flaş görevlendirme

Şeyma Subaşı'dan otel odasında yatak pozu!

Şeyma Subaşı'dan otel odasında yatak pozu!

Ünlü şarkıcı ateş püskürdü: Yalaka

Ünlü şarkıcı ateş püskürdü: Yalaka

Kritik analiz: İstanbul'daki seçimler yenilenebilir!

Kritik analiz: İstanbul'daki seçimler yenilenebilir!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bingöl’de PKK'nın 4 odalı sığınağı imha edildi

Bingöl’de PKK'nın 4 odalı sığınağı imha edildi

Komşularıyla kavga etti, pencereye çıkıp intihar etmeye çalıştı

Komşularıyla kavga etti, pencereye çıkıp intihar etmeye çalıştı

Kayseri saldırısında cezalar belli oldu

Türkiye'yi sarsan saldırıya ceza yağdı

150 milyon yıldır ayakta! Karaca Mağarası görenleri büyülüyor

150 milyon yıldır ayakta! Büyüleyen güzellik

Park halindeki iki servis aracı ile bir otomobil yandı

Park halindeki iki servis aracı ile bir otomobil yandı

Nisan ayında şaşırtan manzara

Nisan ayında şaşırtan manzara

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.