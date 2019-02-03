Belçika'daki silahlı saldırı

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın Anvers kentinde dün düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan üç kişiden biri yaşamını yitirdi, bir kişi daha gözaltına alındı.
Belçika basınında yer alan haberlere göre, dün silahlı saldırıda yaralanan üç kişiden biri öldü.
Anvers polisi, bir kişinin daha gözaltına alınmasıyla yakalanan zanlı sayısının üçe çıktığını açıkladı.
Anvers'te çok sayıda Türk'ün yaşadığı Brederode Caddesi'nde baba oğul oldukları belirtilen iki kişi, tartıştıkları iki genç Türk vatandaşına silahlı saldırıda bulunmuştu.
Açılan ateşte ikisi ağır üç kişi yaralanmıştı. Yaralılardan birinin olayı yatıştırmaya çalışan bir Türk vatandaşı olduğu kaydedilmişti.
Zanlıların bugün mahkemeye çıkartılması bekleniyor.
Arap basınından bomba iddia: Türkiye ile ABD anlaştı!
Kızını uykusunda öldüren babadan kan donduran ifade!
Korkunç iddia: SGK'nın verdiği bu ilaç kör ediyor!
Uyurken sevgilisi ve arkadaşının tecavüzüne uğramış
İnce'den dikkat çeken çıkış: Memlekete gerçek hainliktir
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler
Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu
Ordu'da skandal olay! Daha 4 yaşında...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk talimat verdi, kontenjan artırıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum