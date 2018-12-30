HABER

Belçika'daki Türk kadınlardan Yemen'e yardım kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 16:49 | Son Güncelleme

Diest kentinde yaşayan Türk kadınlar, Yemenliler için yardım kampanyasında bir araya geldi

BRÜKSEL (AA) - Belçika'da Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) üyesi kadınlar, Yemen için yardım kampanyası başlattı.

Kampanya kapsamında ilk olarak Belçika'nın Diest kentinde bir kahvaltı programı düzenlendi. Aralarında Belçikalıların da olduğu çok sayıda kişinin katıldığı programdan elde edilecek gelir, kampanya fonuna aktarılacak.

UID Belçika Kadın Kolları Başkanı Zeynep Eryiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yemen’e Hemen Yardım" adlı iki ay süren bir kampanya başlattıklarını belirterek, "Tüm dünyada aynı kampanya sürüyor. Biz de Belçika yönetimi olarak bir çok program organize ettik." dedi.

Kahvaltı etkinliğin de bu programlardan biri olduğunu aktaran Eryiğit, çok büyük ilgiyle karşılaştıklarının söyledi.

Bu iki aylık süre zarfında Belçika'nın diğer kentlerin de yardım programlarına devam edeceklerini anlatan Eryiğit, kampanya süresinin sonunda ise elde edilen gelirin başkent Brüksel'de yapılacak final programıyla Türk Kızılayı'nın ilgili hesabına aktarılacağını vurguladı.

Etkinliğe katılan kadınlar da zor durumda olan Yemenlilere yardım için bir araya geldiklerini belirterek, etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

- Yemen'deki insani kriz

Birleşmiş Milletler'e göre (BM), Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ambargosu altındaki Yemen, dünyanın en kötü insani krizini yaşıyor.

Nüfusun yarısını oluşturan 14 milyon kişinin kıtlık riski ile karşı karşıya olduğu ülkede, 5 yaşının altındaki 85 bin çocuğun da açlıktan öldüğüne inanılıyor.

Bu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyorBu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyor
Sivas'ta Alperen Ocakları'ndan 'Doğu Türkistan' yürüyüşüSivas'ta Alperen Ocakları'ndan 'Doğu Türkistan' yürüyüşü
Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Belçika UID yardım kapmpanyası Yemen

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu!

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu!

Aşk hızlı bitti! İşte krizin sebebi

Aşk hızlı bitti! İşte krizin sebebi

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

YSK'dan seçim öncesi tartışma yaratacak karar

YSK'dan seçim öncesi tartışma yaratacak karar

Muhtaç ailelere kömür yardımı kararı Resmi Gazete'de

Muhtaç ailelere kömür yardımı kararı Resmi Gazete'de

Putin'den Türkiye mesajı

Putin'den Türkiye mesajı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Fatih Portakal'a soruşturma

Fatih Portakal'a soruşturma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

Erdoğan ve Merkel arasında kritik görüşme

Erdoğan'dan kritik görüşme!

Öldürülen sporcunun ailesinden kadın cinayetlerine tepki

Öldürülen sporcunun ailesinden kadın cinayetlerine tepki

Kayak merkezinde telesiyej arızası! Onlarca kişi 2.5 saat mahsur kaldı

Kayak merkezinde büyük panik! Onlarca kişi mahsur kaldı

Antalya'da Aralık ayında deniz keyfi

Antalya'da aralık ayında deniz keyfi

Sivas'taki 'hobbit köyü'nden kış manzaraları

Sivas'taki 'hobbit köyü'nden kış manzaraları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.