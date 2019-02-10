Belçika'daki Türk kadınlardan Yemen'e yardım kampanyası

BRÜKSEL (AA) - Belçika'da Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) üyesi kadınların başlattığı Yemen için yardım kampanyasında 48 bin 200 avro toplandı.

UID Belçika'nın Türk Kızılayı ile başlattığı "Yemen'e hemen yardım" kampanyası final programı birliğin Brüksel'deki merkezinde yapıldı.

Programda konuşan Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü, "Sıcak evlerinizde otururken binlerce kilometre ötedeki bir insanlık trajedisine gösterdiğiniz duyarlılık her türlü takdire şayan, her türlü desteği hak ediyor." dedi.

Gümrükçü, Yemen'in bazı çıkar gruplarının güç çekişmeleri nedeniyle medyada yeterince yer bulamadığına dikkati çekerek "Orada büyük bir dram ve trajedi yaşanıyor. O bakımdan sizin yaptığınız yardım büyük bir önem kazanıyor. Unutulmuş bir savaşta unutulmuş bir topluma biz buradan yardım eli uzatıyoruz." ifadelerini kullandı.

UID Genel Başkanı Bülent Bilgi de "Biz artık teşkilat olarak Avrupa'nın sınırlarına dayandık ve Avrupa'nın dışına çıkma vaktimiz de çoktan gelmiştir. Gönül coğrafyamızı kucaklama vakti çoktan gelmiştir. Kızılay ile birlikte Yemen'e yaptığımız yardım da bunun bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.