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Belçika'daki Yahudi Müzesi saldırganı Fransa'ya gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 16:52 | Son Güncelleme

Belçika'daki Yahudi Müzesi saldırganı Fransa'ya gönderildi

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Yahudi Müzesi'ne 2014'te yapılan silahlı saldırıda 4 kişinin ölümüne neden olmaktan müebbet hapis cezasına çarptırılan Mehdi Nemmouche, Fransa'ya gönderildi.

Belçika basınında yer alan haberler, Nemmouche'un 2013-2014'te Suriye'de Fransız gazetecileri kaçırma ve terör örgütleriyle bağlantısından dolayı Fransa'da yargılanacağı iddialarına yer verdi.

Brüksel Ceza Mahkemesi mart ayında Nemmouche'a Brüksel'deki Yahudi Müzesi'ne 24 Mayıs 2014'teki silahlı saldırıda 4 kişiyi öldürmekten müebbet hapis cezası vermişti.

Brüksel'deki Yahudi Müzesi'nde düzenlenen saldırıda İsrail vatandaşı bir çift, Fransız vatandaşı olduğu belirlenen bir kadın ve bir Belçika vatandaşı hayatını kaybetmişti.

Nemmouche, Fransa'da yakalanmış, daha sonra Belçika'ya iade edilmişti.

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Belçika Fransa terör saldırısı yahudi müzesi

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