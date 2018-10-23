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Belçika'dan Suudi Arabistan'a silah ihracatını durdurma teklifi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 12:05 | Son Güncelleme

Belçika Başbakan Yardımcısı Alexander De Croo, ülkesinin Almanya'yı örnek alarak Suudi Arabistan'a silah ihracatını durdurması gerektiğini savundu

BRÜKSEL (AA) - Belçika Başbakan Yardımcısı Alexander De Croo, ülkesinin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından Suudi Arabistan'a silah ihracatını durdurma kararı alan Almanya'yı örnek alması gerektiğini söyledi.

Belçika'nın Flamanca yayın yapan VRT radyosuna konuşan De Croo, silah ihracatı kararının bölgesel parlamentolar tarafından alındığını, bu nedenle tavsiyede bulunmak dışında başka bir yetkisinin olmadığına dikkati çekti.

- "Silah ihracatı durdurulmalı"

De Croo, Belçika'nın "Avrupa Birliği'nin arkasına saklanmaması gerektiğini" belirterek ülkesinin Almanya gibi Suudi Arabistan'a silah ihracatını durdurma kararı alması gerektiğini vurguladı.

Belçika'nın olayın "etik ve insani" boyutuna odaklanması gerektiğini ifade eden De Croo, "Silah ihracatının durdurulması aynı zamanda Yemen'de her gün onlarca kişinin hayatını kaybetmesini engellemeye katkı sağlar." değerlendirmesinde bulundu.

Flaman, Valon ve Brüksel bölgelerinden oluşan Belçika'da, özellikle Valon Bölgesi Suudi Arabistan'a yaptığı silah ihracatıyla dikkati çekiyor. Bu bölgeden sadece geçen yıl Suudi Arabistan'a 153 milyon avroluk silah satıldığı belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Belçika kaşıkçı silah ihracatı Suudi Arabistan

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