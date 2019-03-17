Belçikalı 3 ’sarı yelekli’ Paris’te gözaltına alındı

Fransa’da “sarı yelekliler” dün yeniden Paris sokaklarına indi. Olaylarda Belçikalı 3 sarı yeleklinin gözaltına alındığı belirtildi.

Fransa’da dün ’Sarı Yelek’ eylemlerinin 18’incisi gerçekleştirildi. Polisin biber gazı ile müdahale ettiği göstericiler, Champs-Elysees Caddesi’ndeki mağazaları yağmaladı. Eylemciler bir gazete bayiini ve bir bankayı ateşe verdi, bankadaki çalışanlar yaralandı.

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner yaptığı açıklamada, eylemlerde 237 sarı yeleklinin gözaltına alındığını, gözaltına alınanlar arasında 3 Belçikalının da bulunduğunu ifade etti.

