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Belçikalı aydınlardan 'Dağlık Karabağ'ı tanıyın' çağrısı

19.12.2020 17:00 | Son Güncelleme:
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Belçikalı aydınlardan 'Dağlık Karabağ'ı tanıyın' çağrısı

Aralarında sinema yönetmeni Dardenne kardeşlerin de bulunduğu bir grup tanınmış Belçikalı sanatçı, yazar ve politikacı, Dağlık Karabağ'ın bağımsız bir devlet olarak tanınmasını ve kalıcı ilişkiler kurulmasını istiyor.

Aralarında sinema yönetmeni Dardenne kardeşlerin de bulunduğu bir grup tanınmış Belçikalı sanatçı, yazar ve politikacı, Dağlık Karabağ'ın bağımsız bir devlet olarak tanınmasını ve kalıcı ilişkiler kurulmasını istiyor.

Belçikalı Federal Parlamentosu'nun, Cuma günü kabul ettiği, "Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'dan çıkarılması ve Türkiye'nin bölgede istikrarı bozucu girişimlerine son vermesi" çağrısını içeren tasarı, Belçika Ermeni Komitesi tarafından yeterli bulunmadı.

Belçika medyasına göre, Azerbaycan ve Türkiye'ye yönelik alınan karardan memnun olan Ermeni Komitesi, "Tanınma ve bağımsız bir yönetim olmadan bölge kendi halinde bırakılırsa, uluslararası toplum hiçbir şey yapamaz" görüşünde.

Bu nedenle parlamentodaki oylama öncesi, Ermeni Komitesi öncülüğünde bir imza kampanyası başlatıldı. İmzacılar, Dağlık Karabağ'ın bağımsız bir devlet olarak tanınması çağrısında bulundu.

Çağrıya, Yönetmen Jean - Pierre ve Luc Dardenne kardeşler, caz piyanisti Jef Neve, şair Delphine Lecompte, yazar Saskia De Coster, tanınmış gazeteciler Mia Doornaert ve Rik van Cauwelaert ve parlamento üyesi Hendrik Bogaert gibi isimler imza attı.

'Kalıcı ilişkiler kurulmalı'

Belçikalı politikacı ve aydınların desteklediği çağrı metninde, şu görüşlere yer verildi:

"Belçika artık daha fazla sessiz kalmamalı. Dağlık Karabağ'ı tanımalı ve orada kalıcı ilişkiler kurmalıdır. Kafkasya bölgesindeki bu temizlik bir 'kaza' değil, kasıtlı ve tekrar eden bir politik stratejidir. Türkiye ve Rusya, temelde benzer ekonomik ve siyasi çıkarları savunuyor. Dağlık Karabağ, bu kırsal bölgede haritadaki en kazançlı koridor..."

Belçika Federal Parlamentosu, Cuma günü "Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ve Türkiye'nin saldırganlığını kınayan" bir tasarıyı oybirliğiyle kabul etmişti.

Tasarıda, Belçika'nın, savaştan etkilenen Ermeni nüfusa yardım etmesi, savaş suçlarını izlemesi ve ateşkesi korumak için bir dizi önlem alması istendi.

"Dağlık Karabağ'ın sınırları ile halkın kendi kaderini tayin hakkına saygı gösteren bir barış anlaşması" önerisine yer verilen tasarıda, "Türkiye'nin bölgedeki istikrarı bozucu askeri müdahalelerinin sona erdirilmesi" istendi.

Federal parlamento, 1915 olaylarına da atıfta bulunarak, 9 Aralık'ın, "soykırım kurbanlarını anma günü" olarak kabul edilmesini benimsedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Belçika Temsilciler Meclisi'nin kararına tepki göstererek, bunun, ne tarihi, ne hukuki, ne de sahadaki gerçeklerle bağdaşmadığını açıkladı.

Aksoy, 1915 olaylarına atıfta bulunulan kararın da, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) başta olmak üzere, hukukun temel ilkelerine de aykırı olduğunu söyledi.

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