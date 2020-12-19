Belçikalı aydınlardan 'Dağlık Karabağ'ı tanıyın' çağrısı

Aralarında sinema yönetmeni Dardenne kardeşlerin de bulunduğu bir grup tanınmış Belçikalı sanatçı, yazar ve politikacı, Dağlık Karabağ'ın bağımsız bir devlet olarak tanınmasını ve kalıcı ilişkiler kurulmasını istiyor.

Belçikalı Federal Parlamentosu'nun, Cuma günü kabul ettiği, "Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'dan çıkarılması ve Türkiye'nin bölgede istikrarı bozucu girişimlerine son vermesi" çağrısını içeren tasarı, Belçika Ermeni Komitesi tarafından yeterli bulunmadı.

Belçika medyasına göre, Azerbaycan ve Türkiye'ye yönelik alınan karardan memnun olan Ermeni Komitesi, "Tanınma ve bağımsız bir yönetim olmadan bölge kendi halinde bırakılırsa, uluslararası toplum hiçbir şey yapamaz" görüşünde.

Bu nedenle parlamentodaki oylama öncesi, Ermeni Komitesi öncülüğünde bir imza kampanyası başlatıldı. İmzacılar, Dağlık Karabağ'ın bağımsız bir devlet olarak tanınması çağrısında bulundu.

Çağrıya, Yönetmen Jean - Pierre ve Luc Dardenne kardeşler, caz piyanisti Jef Neve, şair Delphine Lecompte, yazar Saskia De Coster, tanınmış gazeteciler Mia Doornaert ve Rik van Cauwelaert ve parlamento üyesi Hendrik Bogaert gibi isimler imza attı.