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Belçikalı Bakan’ın sözleri Bakan Çavuşoğlu’nun tepkisini çekti: Türkiye'deki seçimler…

15.12.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib’in düzenlediği ortak basın toplantısında dikkat çeken diyaloglar yaşandı. Belçikalı Bakan’ın seçim ile ilgili sözleri üzerine Çavuşoğlu “Gelecek seçimlerle ilgili uyarı yapmanızı ben çok yadırgardım. Türkiye’de seçimler demokratik ve şeffaf olur. Her zaman halkın iradesi yansımıştır, Türkiye’de hükümetler her zaman halkın oyu ve tercihi ile görev başına gelir, değişim olunca da halkın oyu ile olur” dedi.

Belçikalı Bakan’ın sözleri Bakan Çavuşoğlu’nun tepkisini çekti: Türkiye'deki seçimler…

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib ile düzenlediği ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada PKK'nın Belçika'da düzenlediği gösterilere de dikkat çekti ve "Daha dün büyükelçiliğimiz önünde terörist başının posterlerinin kullanıldığı gösteriler oldu. DAEŞ nasıl Belçika'da paçavralarını kullanamıyorsa PKK da kullanamamalı. Terörle mücadele konusunda daha samimi olmalıyız. Sizden beklentimiz Belçika’da PKK kuruluşlarına karşı tedbir almanız ve mücadele etmeniz." ifadelerini kullandı.

Sözlerine, "Karşılıklı ziyaretlere önem veriyoruz. Bugünkü ziyareti önemsiyoruz. Antalya diplomasi forumuna da davet ettim kendilerini. Katılırlarsa çok memnun olurum. Ticaret hacmimiz artarak 10 milyar dolara yaklaştı. Belçika'da yaşayan vatandaşlarımızın yaklaşık 5 bin şirketi var. Ülkemize gelen Belçikalı turist sayısında büyük bir artış var. Daha ilk yarıda pandemi öncesi rakamları yakaladık." diyerek Başlayan Bakan Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti;

"Avrupa'da artan ırkçılık ve İslam düşmanlığından Belçika'daki vatandaşlarımız da etkileniyor. Belçika yönetiminden ciddi tedbirler almasını bekliyoruz. Türk toplumunu ilgilendiren konuda Belçika ile iş birliği yapmak istiyoruz.

‘VİZE BAŞVURULARINDA BAZI SORUNLAR YAŞADIK’

Vize başvurularında Belçika ile de bazı sorunlar yaşadık. Gerekli telkinlerde bulunduk. Bazı ülkeler kolaylaştırıcı adımlar attılar. Bu adımları Belçika'dan da bekliyoruz.

Müttefikimiz Belçika'da maalesef PKK faaliyetleri var. Bugün bu bilgileri mevkidaşımla görüştüm. Terör örgütlerinin Belçika'yı bir merkez olarak kullanması engellenmeli. Dayanışma içinde olmalıyız.

Bugün NATO için iki tehdit var. Bunlardan birincisi NATO için Rusya ikincisi terör. Dolayısıyla terörle mücadele için işbirliğimizi artırmamız gerekiyor.

Doğu Akdeniz konusunda Cumhurbaşkanımızın davetini yeniden tekrarlıyorum. AB'ye yapılan bir konferans teklifiydi. Henüz bir cevap alamadık."

“TÜRKİYE’DEKİ SEÇİMLER HER ZAMAN ŞEFFAFTIR”

" Gelecek seçimlerle ilgili uyarı yapmanızı ben çok yadırgardım. Türkiye’de seçimler demokratik ve şeffaf olur. Her zaman halkın iradesi yansımıştır, Türkiye’de hükümetler her zaman halkın oyu ve tercihi ile görev başına gelir, değişim olunca da halkın oyu ile olur. Uluslararası kuruluşlar her zaman gözlemler. Her zaman halkın iradesi sandığa yansır. Hükümetler halkın tercihi ile gelir, halkın tercihi ile gider. Bize darbe girişimleri de oldu. Antidemokratik her şeye karşı güçlü duruyoruz.

‘DAYANIŞMA İFADESİNDE BULUNUYORSUNUZ AMA…’

Türkiye’ye karşı dayanışma ifadesinde bulunuyorsunuz ama bizim terör ile mücadelede sivillere hiçbir zaman zararımız olmaz.

Tamam teröristi kınayalım ama bu sırada Türkiye bir şey yapmasın, bu sırada yeniden saldırsınlar biz yeniden dayanışma sergileyelim anlayışı olmaz. Suriye'de keşke ABD ve Rusya verdiği sözleri tutsaydı. Sivil altyapı konusun biz dünyadaki en hassas ülkelerden biriyiz.Operasyonları havadan yapmayın, karadan yapmayın gibi bir yaklaşımı kabul etmeyiz.

PKK TEPKİSİ: ‘AMA’LAR OLMADAN DAYANIŞMA İÇİNDE OLMALIYIZ!

Biz DAEŞ'le sahada göğüs göğse çarpışırken bize bir uyarı gelmediyse PKK ile mücadelede de gelmemeli. Terörle mücadele için 'ama'lar olmadan dayanışma içinde olmalıyız. Sizden beklentimiz Belçika’da PKK kuruluşlarına karşı tedbir almanız ve mücadele etmeniz. Daha dün büyükelçiliğimiz önünde terörist başının posterlerinin kullanıldığı gösteriler oldu. DAEŞ nasıl Belçika'da paçavralarını kullanamıyorsa PKK da kullanamamalı. Terörle mücadele konusunda daha samimi olmalıyız."

Hadja Lahbib Bakan Çavuşoğlu'nun tepkisine, "Türkiye'nin komşu ülkelerdeki operasyonların üzücü sonuçlar çıkarabileceğinden endişeleniyoruz. Belçika'daki PKK varlığının farkındayız. Soruşturma başlatıldı, gösteri yapma özgürlüğü ile sonuçlandı. Sizin elinizde ek bilgi varsa bunları almaktan memnun oluruz" sözleri ile cevap verdi.

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Belçika Mevlüt Çavuşoğlu

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