Belçikalı bilim insanları koronavirüse karşı tedavi arayışında ilerleme sağladıklarını açıkladı

Belçika'daki Gent Üniversitesi Flaman Biyoteknoloji Enstitüsü (VIB), koronavirüse (Covid - 19) karşı koruma sağlayan bir ilacın araştırmasında önemli aşama kaydedildiğini açıkladı.

Flaman Biyoteknoloji Enstitüsü uzmanlarından Prof. Dr. Xavier Saelens, laboratuvar ortamında Covid - 19 virüsünü etkisiz hale getirdiklerini belirterek, bunun ileriye doğru atılmış önemli bir adım olduğunu söyledi.

Flaman Hükümeti Başbakan Yardımcısı, Bilim ve Ekonomi Bakanı Hilde Crevits, kişisel Twitter hesabından bu açıklamayı paylaşarak, "Zekice ve çığır açan bir adım" olarak değerlendirdi. Ancak bu konuda kat edilecek daha uzun yol bulunduğunu söyledi.

https://twitter.com/VIBLifeSciences/status/1238487648324530177

VIB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Xavier Saelens ve Gent Üniversitesi Tıbbi Biyoteknoloji Merkezi araştırma ekibi tarafından, potansiyel Covid - 19 virüsünün tedavisi konusunda çığır açan bir bilimsel çalışma gerçekleştirildiği duyuruldu.

Xavier Saelens ve ekibi, geçen ay SARS Cov - 2 ve Covid - 19 virüsü ile savaşabilen eşsiz bir antikor bulduklarını açıklamıştı.