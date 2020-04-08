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Belçikalı bilim insanları koronavirüse karşı tedavi arayışında ilerleme sağladıklarını açıkladı

08.04.2020 08:41 | Son Güncelleme

Belçika'daki Gent Üniversitesi Flaman Biyoteknoloji Enstitüsü (VIB), koronavirüse (Covid - 19) karşı koruma sağlayan bir ilacın araştırmasında önemli aşama kaydedildiğini açıkladı. Ancak laboratuvar çalışmalarının hala devam ettiğini belirten araştırmacılar, ilacın birkaç aşamadan daha geçmesi, hastalar üzerinde güvenliği ve etkinliğinin test edilmesi gerektiğini vurguladı.

Belçikalı bilim insanları koronavirüse karşı tedavi arayışında ilerleme sağladıklarını açıkladı

Belçika'daki Gent Üniversitesi Flaman Biyoteknoloji Enstitüsü (VIB), koronavirüse (Covid - 19) karşı koruma sağlayan bir ilacın araştırmasında önemli aşama kaydedildiğini açıkladı.

Flaman Biyoteknoloji Enstitüsü uzmanlarından Prof. Dr. Xavier Saelens, laboratuvar ortamında Covid - 19 virüsünü etkisiz hale getirdiklerini belirterek, bunun ileriye doğru atılmış önemli bir adım olduğunu söyledi.

Flaman Hükümeti Başbakan Yardımcısı, Bilim ve Ekonomi Bakanı Hilde Crevits, kişisel Twitter hesabından bu açıklamayı paylaşarak, "Zekice ve çığır açan bir adım" olarak değerlendirdi. Ancak bu konuda kat edilecek daha uzun yol bulunduğunu söyledi.

https://twitter.com/VIBLifeSciences/status/1238487648324530177

VIB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Xavier Saelens ve Gent Üniversitesi Tıbbi Biyoteknoloji Merkezi araştırma ekibi tarafından, potansiyel Covid - 19 virüsünün tedavisi konusunda çığır açan bir bilimsel çalışma gerçekleştirildiği duyuruldu.

Xavier Saelens ve ekibi, geçen ay SARS Cov - 2 ve Covid - 19 virüsü ile savaşabilen eşsiz bir antikor bulduklarını açıklamıştı.

Prof. Dr. Saelens, HLN gazetesine yaptığı açıklamada, laboratuvar testleri sonucunda, buldukları antikorun koronavirüsü etkisiz hale getirebileceğine ilişkin önemli bir adım atıldığını söyledi.

https://twitter.com/crevits/status/1238493959401410561

Saelens'in verdiği bilgiye göre, Belçikalı araştırma ekibi, ABD'deki Texas Üniversitesi'nden Jason McLellan ile Alman Leibinz Primat Araştırma Merkezi'nden Markus Hoffman ve Stefan Pöhlmann ile birlikte çalışıyor.

'Hemen koruma sağlıyor'

Belçikalı profesör, laboratuvar testleri sonunda, keşfettikleri antikorun, yeni koronavirüse karşı koruyabildiğini kanıtladıklarını söyledi. Bunu, "fantastik bir ekip çalışmasının zaferi" diye tanımlayan Saelens, bu önemli adım sayesinde virüsün insan hücrelerine bulaşmasının önlenebileceğini belirtti.

Prof. Dr. Xavier Saelens, aşılardan farklı olarak, antikorun daha kısa ömürlü olmasına rağmen, hemen koruma sağladığını belirtti.

Saelens'e göre, elde ettikleri buluş sayesinde hastanın, kendi antikorlarını üretmesine gerek kalmayacak. Sağlık çalışanları ya da hastalar, virüse karşı hemen korunabilecek.

Bu nedenle elde ettikleri ilacın, mevcut pandemi ile mücadelede önemli bir araç olabileceğini dile getiren Belçikalı profesör, aşının aksine, bu ilacın yaşlılar ve savunmasız insanlarda da kullanılabileceğini söyledi.

Saelens'in araştırma ekibinde yer alan Bert Schepens de, kendi uzman ekipleri dışındaki akademik uzmanlarla da çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "İyi bir ekip çalışması önemli. Bu yüzden deneyler sonucu virüsü yenebildiğimizi gördüğümde kollektif bir zafer hissettim" dedi.

Belçika'da bir laboratuar

'Daha çok yol kat edilmesi gerekiyor'

Belçikalı uzmanlar, elde edilen sonuçlarla çok önemli bir mesafe kat etmelerine rağmen, daha yapacak çok işlerinin bulunduğunu söyledi. Laboratuvar çalışmalarının hala devam ettiğini belirten araştırmacılar, ilacın birkaç aşamadan daha geçmesi, hastalar üzerinde güvenliği ve etkinliğinin test edilmesi gerektiğini vurguladı.

Flaman Başbakan Yardımcısı, Bilim ve Ekonomi Bakanı Hilde Crevits, "Kriz zamanlarında serinkanlı olmak önemli. VIB araştırmacıları bunu yaptı. SARS virüsü ile ilgili yıllar süren biyomedikal araştırmaları, mevcut koronavirüsle olan benzerlikleri nispeten hızlı bir şekilde tespit etmelerini sağladı" diye konuştu.

Flaman bakan, "Tabii ki daha fazla araştırma ve geliştirmeye ihtiyaç var. Henüz orada değiliz. Ancak bakan olarak, Flamanların koronavirüse karşı biyoteknolojik savaşta liderlerden bir olduğunu görmekten memnunum" dedi.

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