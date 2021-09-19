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Belçikalı çift milyoner olduklarının farkına 2 hafta sonra vardı

19.09.2021 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa'nın birçok ülkesinde oynanan uluslararası şans oyunu EuroMillions'un 31 Ağustos çekilişinde 21 milyon euro ikramiye kazanan Belçikalı çift, milyoner olduklarının farkına 2 hafta sonra vardı.

Belçikalı çift milyoner olduklarının farkına 2 hafta sonra vardı

Avrupa'nın birçok ülkesinde oynanan uluslararası şans oyunu EuroMillions'un 31 Ağustos çekilişinde 21 milyon euro ikramiye kazanan Belçikalı çift, milyoner olduklarının farkına 2 hafta sonra vardı.

Belçika'nın Flaman kesiminde yaşayan çift, Ağustos ayı sonundan tatile çıkmadan önce birkaç euroluk küçük bir miktar karşılığında şans oyunu oynadı.

EuroMillions'un 63 milyon 644 bin euroya ikramiye dağıttığı 31 Ağustos çekilişinde, şanslı 7 numarayı 3 ayrı kişi tahmin etti.

3 talihli arasında paylaştırılan ikramiyenin 21 milyonuna sahip olan kuponlardan birinin, Belçika'da oynandığı açıklandı.

Ancak aradan günler geçmesine rağmen, Belçika'daki kuponun sahibi ortaya çıkmadı.

Tatillerini tamamlayıp ülkelerine dönen Belçikalı çift, medyada yer alan haberler üzerine, kendilerinin de bu çekilişte EuroMillions oynadıklarını hatırladı. Kuponu kontrol eden çift, yeni milyonerin kendileri olduğunu öğrendi.

Yaz tatilinin tadını çıkardıkları için haberlerden ve şans oyunu çekilişinden haberdar olmadıklarını belirten çift, sonucun kendileri için büyük bir sürpriz olduğunu söyledi.

Kimliklerinin gizli kalmasını isteyen şanslı çiftin, 21 milyon euroluk ikramiyeyi almak için 20 hafta içinde Belçika Piyango İdaresi'ne başvurması gerekiyor. Ancak, onların para için acelesi yok. Henüz şoku atlatamamışlar.

Kazandıkları para ile ne yapacakları konusunda henüz bir plan yapmadıklarını söyleyen Belçikalı çift, "Aceleye getirip her şeyi mahvetmek yerine, biraz zamana ihtiyacımız var. Daha sonra yavaş yavaş ikramiyenin tadını çıkarmak istiyoruz" diyor.

Avrupa'da 2004'ten bu yana oynanan EuroMillions'ta bugüne kadar 35 Belçikalı talihli büyük ikramiyeyi kazandı.

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