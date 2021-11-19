HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Belçikalı çift milyoner olduklarının farkına iki hafta sonra vardı

Belçikalı çift milyoner olduklarının farkına iki hafta sonra vardı

19.11.2021 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa'nın birçok ülkesinde oynanan uluslararası şans oyunu EuroMillions'un 31 Ağustos çekilişinde 21 milyon euro ikramiye kazanan Belçikalı çift, milyoner olduklarının farkına iki hafta sonra vardı.

Belçikalı çift milyoner olduklarının farkına iki hafta sonra vardı

Avrupa'nın birçok ülkesinde oynanan uluslararası şans oyunu EuroMillions'un 31 Ağustos çekilişinde 21 milyon euro ikramiye kazanan Belçikalı çift, milyoner olduklarının farkına iki hafta sonra vardı.

Belçika'nın Flaman kesiminde yaşayan çift, Ağustos ayı sonundan tatile çıkmadan önce birkaç euroluk küçük bir miktar karşılığında şans oyunu oynadı.

EuroMillions'un 63 milyon 644 bin euroya ikramiye dağıttığı 31 Ağustos çekilişinde, şanslı yedi numarayı üç ayrı kişi tahmin etti.

Üç talihli arasında paylaştırılan ikramiyenin 21 milyonuna sahip olan kuponlardan birinin, Belçika'da oynandığı açıklandı.

Ancak aradan günler geçmesine rağmen, Belçika'daki kuponun sahibi ortaya çıkmadı.

Tatillerini tamamlayıp ülkelerine dönen Belçikalı çift, medyada yer alan haberler üzerine, kendilerinin de bu çekilişte EuroMillions oynadıklarını hatırladı. Kuponu kontrol eden çift, yeni milyonerin kendileri olduğunu öğrendi.

Yaz tatilinin tadını çıkardıkları için haberlerden ve şans oyunu çekilişinden haberdar olmadıklarını belirten çift, sonucun kendileri için büyük bir sürpriz olduğunu söyledi.

Kimliklerinin gizli kalmasını isteyen şanslı çiftin, 21 milyon euroluk ikramiyeyi almak için 20 hafta içinde Belçika Piyango İdaresi'ne başvurması gerekiyor. Ancak, onların para için acelesi yok. Henüz şoku atlatamamışlar.

Kazandıkları para ile ne yapacakları konusunda henüz bir plan yapmadıklarını söyleyen Belçikalı çift, "Aceleye getirip her şeyi mahvetmek yerine, biraz zamana ihtiyacımız var. Daha sonra yavaş yavaş ikramiyenin tadını çıkarmak istiyoruz" diyor.

Avrupa'da 2004'ten bu yana oynanan EuroMillions'ta bugüne kadar 35 Belçikalı talihli büyük ikramiyeyi kazandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Masum göründüğüne bakmayın! Gölgesinde durmak bile öldürebilirMasum göründüğüne bakmayın! Gölgesinde durmak bile öldürebilir
PARTNER"Çekmeyin, ben o değilim!""Çekmeyin, ben o değilim!"
Derin dondurucudaki karmaşanın önüne böyle geçinDerin dondurucudaki karmaşanın önüne böyle geçin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

DİSK asgari ücret talebini açıkladı

DİSK asgari ücret talebini açıkladı

Marketlerde kota dönemi başladı!

Marketlerde kota dönemi başladı!

Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem

Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem

10 gündür aranıyordu! Küçük Müslüme'den acı haber geldi

10 gündür aranıyordu! Küçük Müslüme'den acı haber geldi

Yeni Akit yazarının sorusu Karamollaoğlu'nu kızdırdı

Yeni Akit yazarının sorusu Karamollaoğlu'nu kızdırdı

Şoke eden anlar! Kimse engel olamadı, otomobili taşla parçaladı

Şoke eden anlar! Kimse engel olamadı, otomobili taşla parçaladı

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan laptopların çaresi

Fazla ısınan laptopların çaresi

Kılıçdaroğlu ve Akşener 'acil gündemle' toplandı! İki liderden ortak açıklama

Kılıçdaroğlu ve Akşener 'acil gündemle' toplandı! İki liderden ortak açıklama

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

Dehşet! Anne ve babasını öldürüp zehir içerek intihar etti

Dehşet! Anne ve babasını öldürüp zehir içerek intihar etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 50+1 açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 50+1 açıklaması

Samuray kılıçlı saldırganın avukat annesinden çarpıcı sözler

Samuray kılıçlı saldırganın avukat annesinden çarpıcı sözler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.