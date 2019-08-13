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Belçikalı heykeltıraşın 'nazar boncuğu' yeni yerinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 18:07 | Son Güncelleme

Mersin'de, 10 yıl önce düzenlenen Heykel Sempozyumu kapsamında, Belçikalı sanatçı Renata Verbrugge tarafından yapılan 'Bir Nazar Boncuğunun Anıları' heykeli, parktan yaya yoğunluğunun olduğu caddeye yerleştirildi.

Mersin'de, 10 yıl önce düzenlenen Heykel Sempozyumu kapsamında, Belçikalı sanatçı Renata Verbrugge tarafından yapılan 'Bir Nazar Boncuğunun Anıları' heykeli, parktan yaya yoğunluğunun olduğu caddeye yerleştirildi.
7'nci Hüseyin Gezer Taş Heykel Sempozyumu kapsamında, 2009 yılında, Renata Verbrugge tarafından yapılan ve 10 yıldır Atatürk Parkı'nda sergilenen 'Bir Nazar Boncuğunun Anıları' isimli heykel, Atatürk Caddesi'ne taşındı. Ekiplerin özeni ve dikkati ile parktan Atatürk Caddesi'ne taşınan heykel, Büyükşehir Belediyesi Taş Bina'nın batı yakasına yerleştirildi. Mermer malzemeden yapılan, küp şeklindeki kesimi ve üzerindeki oyma detayları ile caddedeki yerini alan heykel, beğeni topladı.

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