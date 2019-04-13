Belçikalı Müslümanlardan kan bağışı kampanyası

Belçika’nın Liege şehrinde Müslümanlar, İslam’a yönelik oluşturulmaya çalışılan kötü algıyı yıkmak için kan bağışı kampanyası düzenledi.

Faslılara ait İslam Kültür Merkezi, Liege Üniversite Öğrenci Derneği, Belçika Kızıl Haç ve Liege Platform Derneği tarafından düzenlenen ‘İyiliğe, dostluğa, kan bağışına’ isimli etkinlik kapsamında yaklaşık 400 kişi kan bağışında bulundu.

Liege Platform Derneği Başkanı İbrahim Ural, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) yaptığı açıklamada, “Bu yıl 5. kez düzenlediğimiz kan bağışı kampanyamızı Liege şehrinde 3 ayrı bölgede gerçekleştirdik. Birisi Liege şehrin tam ortası merkezinde. Diğere İslam Kültür Merkezi’nin camisinde ve Liege Kızıl Haç binasında gerçekleştik. Biz 150 kadar kişin kan bağışında beklerken bu rakam çok şükür yaklaşık 400’e buldu. Kan bağışında bulunanlar arasında Türk, Faslı Müslümanların yer aldığı gibi Belçikalılarda yer aldı. Standımızda aynı zamanda Faslı ve Türk mutfağının leziz yemeklerini de ikram ettik” dedi.

“Bir yandan Batı medyası bir yandan belirli siyasetçiler Müslümanlar üzerine prim yapıyor”

Kampanya ile Müslümanlara yönelik oluşturulmaya çalışılan algının yanlış olduğunu göstermek istediklerini amaçladıklarını belirten Ural, “Bu kampanya ile amacımız son yıllarda tüm Avrupa’da olduğu gibi Belçika’da da Müslümanların olumsuz bakan bakış açısını bertaraf etmek. Bir yandan Batı medyası bir yandan belirli siyasetçiler Müslümanlar üzerine prim yapıyor” dedi.