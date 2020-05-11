Belçikalı öğrencinin Peru'da sahiplendiği kedi için uyutma kararı

Belçika'nın Anvers kentinde psikoloji eğtimi gören 22 yaşındaki Selena Ali, staj için gittiği Peru'da sahiplendiği yavru sokak kedisi nedeniyle, resmi makamlarla karlı karşıya geldi.

Federal Gıda Güvenliği Kurumu (FASFC), kedinin mevzuata aykırı olarak Belçika'ya getirildiğini belirterek, uyutulmasını istiyor. Karara karşı dava açan Selena'nın son umudu, internet üzerinden başlattığı imza kampanyasında.

Anvers'te uygulamalı psikoloji eğitimi alan Selana Ali ve sınıf arkadaşı Fran De Nyn, 4 aylık staj için bu yılın başlarında Peru'ya gittiler. Yoksul ve bekar ebeveynlerin çocuklarına yardım eden Selena, Cuzco kentinde kapanmak üzere olan bir kedi kafedeki, yavru kediyi sahiplendi.

Lee adını verdiği kediyle birlikte yaşamaya başlayan Ali ve arkadaşı, koronavirüs salgını nedeniyle Peru hükümetinin hava sahasını kapatma kararı nedeniyle Mart ayı sonunda özel bir uçuşla Belçika'ya döndüler.

3 aylık karantina talebi

Selena, uçuş öncesi Lee'yi de beraberinde götürebilmek için korona yasaklarına rağmen Peru'da gerekli işlemleri yaptırdı. Belçika'nın Lima Büyükelçiliği yetkilileri de, koronavirüse bağlı olağanüstü durum nedeniyle, kedinin 3 ay karantinada kalmasının mümkün olmayacağını belirterek uçuş izni verdiler.