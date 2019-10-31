Belçikalı politikacının sözleri 'ırkçılık' tartışmasına yol açtı: 'Bazı mahalleler diğer gruplar tarafından işgal edildi, kendi halkımız mahrum bırakıldı'

Halen Brüksel'e bağlı Affligem ilçesinin belediye başkanlığını yürüten 59 yaşındaki politikacı, göç ve uyum politikalarını öncelikleri arasına aldı.

Belçika'nın en ünlü çocuk dizileri olan "Samson en Gert"de (Samson ve Gert) belediye başkanını, "Kabouter Plop"ta (Cüce Plop) da Plop karakterini canlandıran Walter De Donder, 6 Aralık'ta yapılacak seçimde, Flaman Hıristiyan Demokrat Parti liderliği için aday oldu.

De Donder'in, "diğer gruplar" dediği kesimlerin başında, Brüksel, Ghent ve Anvers'te yoğun biçimde bulunan Türkiye ve Fas kökenli göçmenler geliyor. Özellikle aşırı sağcılar zaman zaman bu konuyu gündeme getiriyor.

De Donder, yanlış uyum politikaları nedeniyle Belçika'daki büyük kentlerde bazı mahallelerin "diğer gruplar tarafından" işgal edildiğini savunarak, "Kendi halkımız buralardan tamamen mahrum bırakıldı" dedi.

Belçika'da Flaman Hıristiyan Demokrat Parti (CD&V) genel başkanlığına aday olan Affligem Belediye Başkanı ve ünlü oyuncu Walter De Donder'in, uyum politikaları ile ilgili görüşleri "ırkçılık" tartışmalarına yol açtı.

Partisinin 25 yıldır göç politikaları konusunda yanlış bir tutum sergilediğini savunan De Donder, bu zamana kadar sadece çok kültürlülüğün yararlarından söz edildiğini ancak buna ilişkin sorunların sürekli halının altına süpürüldüğünü söyledi.

Belçikalı politikacı, "Sorunlar görmezden gelinerek, herkesi kucaklamamız gerektiği söylendi. Ancak bunun işe yaramadığı görülüyor ve politikacılar bunu reddediyor" dedi.

Özellikle Belçika'daki büyük kentlerde sorunlar bulunduğunu burgulayan De Donder, "Anvers'te, Brüksel'de kendi insanlarımızdan tamamen mahrum bırakılan ve diğer gruplar tarafından işgal edilen mahalleler var" diye konuştu.

'İğrenç ve ırkçı'

De Donder, CD&V genel başkan adaylarının göç konusundaki tartışmasında dile getirdiği görüşleri, Twitter mesajında da savundu. Belçikalı politikacı, uyum politikaları konusunda kararlı olduğunu açıkladı.

Walter De Donder'in, açıklamasında dile getirdiği "kendi halkımız" ifadesi tartışmalara neden oldu. Twitter kullanıcıları, bu ifadeyi "iğrenç ve ırkçı" olarak değerlendirdi.