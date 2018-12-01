Belçikalı profesörden uyarı: Köpek salyası insanlar için ölümcül olabilir

Guy Cornelis, "kapnocytophaga canimorsus"un tuhaf bir bakteri olduğunu belirterek, köpekler için güvenli olduğuna işaret etti.

Kanada'da da bacağındaki yaranın köpeği tarafından yalanması sonucu bir kadın komaya girdi ve bacağı kesildi.

Belçikalı profesöre göre, insanların "sadık dostu" olarak bilinen köpeklerdeki "kapnocytophaga canimorsus" adı verilen bakteri her yıl 24 bin insana bulaşıyor.

Belçikalı profesör, "Bazen insanlar ve köpekler arasındaki temasta hiçbir şey olmaz. Ama yine de her yıl 24 bin kişiye bu bakteri bulaşıyor. Her temas öldürücü değil elbette ama yine de dikkatli olunması gerek" diye konuştu.

Cornelis'e göre hastalığın belirtileri grip ile aynı. Genellikle yüksek ateş ve mide bulantısı ile ortaya çıkıyor.

Belçikalı uzman, bazen 1-2 gün süren kan testleri nedeniyle, hastalığa müdahalede geç kalınabildiğini söyledi.