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Belçikalı profesörden uyarı: Köpek salyası insanlar için ölümcül olabilir

01.12.2018 14:31 | Son Güncelleme

Belçika'daki Namur Üniversitesi mikrobiyoloji uzmanlarından Prof. Dr. Guy Cornelis, köpek salyasının bazı insanlar için öldürücü olabileceğini söyledi. Cornelis, Het Nieuwsblad gazetesine yaptığı açıklamada, insan vücudundaki açık yaralarla köpeklerin asla temas etmemesi gerektiğini vurguladı.

Belçikalı profesörden uyarı: Köpek salyası insanlar için ölümcül olabilir

Belçika'daki Namur Üniversitesi mikrobiyoloji uzmanlarından Prof. Dr. Guy Cornelis, köpek salyasının bazı insanlar için öldürücü olabileceğini söyledi.

Cornelis, Het Nieuwsblad gazetesine yaptığı açıklamada, insan vücudundaki açık yaralarla köpeklerin asla temas etmemesi gerektiğini vurguladı.

Belçikalı profesöre göre, insanların "sadık dostu" olarak bilinen köpeklerdeki "kapnocytophaga canimorsus" adı verilen bakteri her yıl 24 bin insana bulaşıyor.

Genellikle köpek salyalarının insan vücudundaki açık yaralarla teması sonucu bulaşan bakteri, bazen ölümlere yol açabiliyor.

Cornelis'in verdiği bilgiye göre, bir süre önce Avusturya'da köpeğinin elindeki yarayı yalaması sonucu bakteri kapan bir erkek, kısa zamanda hayatını kaybetti.

Kanada'da da bacağındaki yaranın köpeği tarafından yalanması sonucu bir kadın komaya girdi ve bacağı kesildi.

'Tuhaf bir bakteri'

Guy Cornelis, "kapnocytophaga canimorsus"un tuhaf bir bakteri olduğunu belirterek, köpekler için güvenli olduğuna işaret etti.

Cornelis, özellikle safra kesesi alınmış insanlarda daha ciddi sonuçlara yol açan bakteriye, bütün köpek ırklarında rastladığını vurguladı.

Belçikalı profesör, "Bazen insanlar ve köpekler arasındaki temasta hiçbir şey olmaz. Ama yine de her yıl 24 bin kişiye bu bakteri bulaşıyor. Her temas öldürücü değil elbette ama yine de dikkatli olunması gerek" diye konuştu.

Cornelis'e göre hastalığın belirtileri grip ile aynı. Genellikle yüksek ateş ve mide bulantısı ile ortaya çıkıyor.

Belçikalı uzman, bazen 1-2 gün süren kan testleri nedeniyle, hastalığa müdahalede geç kalınabildiğini söyledi.

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