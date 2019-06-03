BRÜKSEL (AA) - Üç uluslararası sivil toplum kuruluşu, Belçika'nın en büyük kimya şirketine "Beşşar Esed rejimine kimyasal silah yapımında kullanılabilen bileşen sattığı" iddiasıyla dava açtı.

Belçika medyasında yer alan habere göre, Açık Toplum Adalet İnsiyatifi, TRIAL International ve Suriye Arşivi isimli üç sivil toplum kuruluşu, Almanya merkezli BASF şirketinin Belçika şubesi olan BASF Anvers NV aleyhinde "Avrupa Birliği'nin (AB) bazı kimyasalların Suriye'ye satılmasını yasaklayan yaptırımlarını baypas ederek Esed rejimine satış yaptığı" iddiasıyla yargıya başvurdu.

Söz konusu kuruluşların tarafından yapılan başvuruda, BASF Anvers NV'nin 2014'te Suriye'ye ihraç ettiği kimyasalların Esed rejiminin kimyasal saldırılarında kullanılıp kullanılmadığının açığa çıkarılması istendi.

TRIAL International'dan Montse Ferrer, yaptığı açıklamada, "Soruşturma başlatılması için yeterli kanıt bulunuyor. Umarız savcılar Avrupa üretimi çift amaçlı kimyasal bileşenlerin neden Suriye'ye ihraç edildiğini açıklığa kavuşturur." ifadelerini kullandı.