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Belçikalı şirkete "Esed rejimine izinsiz kimyasal satışı" suçlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 16:07 | Son Güncelleme

Üç uluslararası sivil toplum kuruluşu, Belçika'nın en büyük kimya şirketinin "Beşşar Esed rejimine kimyasal silahlarda kullanılabilen bileşen sattığı" gerekçesiyle yargıya başvurdu

BRÜKSEL (AA) - Üç uluslararası sivil toplum kuruluşu, Belçika'nın en büyük kimya şirketine "Beşşar Esed rejimine kimyasal silah yapımında kullanılabilen bileşen sattığı" iddiasıyla dava açtı.

Belçika medyasında yer alan habere göre, Açık Toplum Adalet İnsiyatifi, TRIAL International ve Suriye Arşivi isimli üç sivil toplum kuruluşu, Almanya merkezli BASF şirketinin Belçika şubesi olan BASF Anvers NV aleyhinde "Avrupa Birliği'nin (AB) bazı kimyasalların Suriye'ye satılmasını yasaklayan yaptırımlarını baypas ederek Esed rejimine satış yaptığı" iddiasıyla yargıya başvurdu.

Söz konusu kuruluşların tarafından yapılan başvuruda, BASF Anvers NV'nin 2014'te Suriye'ye ihraç ettiği kimyasalların Esed rejiminin kimyasal saldırılarında kullanılıp kullanılmadığının açığa çıkarılması istendi.

TRIAL International'dan Montse Ferrer, yaptığı açıklamada, "Soruşturma başlatılması için yeterli kanıt bulunuyor. Umarız savcılar Avrupa üretimi çift amaçlı kimyasal bileşenlerin neden Suriye'ye ihraç edildiğini açıklığa kavuşturur." ifadelerini kullandı.

Çift amaçlı kimyasal bileşenler, hem ilaç yapımında hem de zehirli kimyasal silahların üretiminde kullanılabiliyor. AB, çift amaçlı kimyasal bileşenlerin Suriye'ye ihracında izin koşulu getiriyor.

Sivil toplum örgütleri, bu kimyasal bileşenlerin BASF Anvers NV tarafından ilgili makamlardan herhangi bir izin alınmadan ihraç edildiğini belirtiyor.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Esed rejiminin Suriye'de iç savaşın başladığı 2011'den bu yana en az 217 kez kimyasal silah kullandığını bildirmişti. Bu saldırılarda aralarında çocukların da olduğu yüzlerce kişinin öldüğü belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Belçika Esed kimyasal Suriye

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