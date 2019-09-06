HABER

Belçikalı turisti kurtarmak için seferber oldular

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2019 00:14 | Son Güncelleme

Muğla’nın Bodrum ilçesine tatile gelen 55 yaşındaki Belçikalı turist denizde yüzerken hayatını kaybetti.

Belçikalı turisti kurtarmak için seferber oldular

Muğla’nın Bodrum ilçesine tatile gelen 55 yaşındaki Belçikalı turist denizde yüzerken hayatını kaybetti. Yerli ve yabancı turistler, Belçikalı turisti kurtarmak için seferber oldu.

Bodrum’a tatile gelen 55 yaşındaki Belçikalı Eddy Henri Avandecaetsbeek, Poyraz Koyun’da yüzerken fenalaştı. Deniz ortasında hareketsiz bir şekilde durduğunu fark eden yerli ve yabancı turistler Avandecaetsbeek’i karaya çekti. Kıyıda ilk müdahaleyi yapan turistler daha sonra Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdi. Deniz ambulansıyla alınan Avandecaetsbeek, Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Avandecaetsbeek kurtarılamadı. Belçikalı turistin kesin ölüm nedeninin otopsiden sonra belirleneceği öğrenildi.
Belçikalı turistin cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Belçikalı turisti kurtarmak için seferber oldular

Belçikalı turisti kurtarmak için seferber oldular

Belçikalı turisti kurtarmak için seferber oldular

Belçikalı turisti kurtarmak için seferber oldular

Kurye dehşeti! Zorla eve girip 3 kadına kabusu yaşattı Kurye dehşeti! Zorla eve girip 3 kadına kabusu yaşattı
Şavşat-Artvin karayolu 'heyelan' nedeniyle ulaşıma kapandıŞavşat-Artvin karayolu 'heyelan' nedeniyle ulaşıma kapandı
İSPARK otoparklarını işgal eden değnekçilere operasyonİSPARK otoparklarını işgal eden değnekçilere operasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sahte trafik cezası uyarısı

Sahte trafik cezası uyarısı

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

ABD'de sürpriz istifa! Trump açıkladı

ABD'de sürpriz istifa! Trump açıkladı

İYİ Parti'de peş peşe istifalar! 'Parti yönetimi büyük hatalar yapıyor'

İYİ Parti'de peş peşe istifalar! 'Parti yönetimi büyük hatalar yapıyor'

İstanbul ve Ankara için dikkat çeken ‘kayyum’ yorumu!

İstanbul ve Ankara için dikkat çeken ‘kayyum’ yorumu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tartıştığı kocasını keserle öldürdü

Tartıştığı kocasını keserle öldürdü

Restoranın oyun parkında korkunç ölüm! Helikopterde elektrik çarptı...

5 yaşındaki kız çocuğunun korkunç ölümü...

Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Türkiye'nin kanını donduran cinayette gelişme: Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

Evdeki yılan paniğe neden oldu

Bir günde ikinci yılan vakası!

Kayıp iki kız için arama çalışması başlatıldı

Polis her yerde onları arıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.