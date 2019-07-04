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Belçikalı turistten dilenci kadına hırsızlık suçlaması

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2019 16:12 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde perşembe pazarında ailesiyle birlikte alışveriş yapan Belçikalı turist, otel kartını çaldığı gerekçesiyle E.A.

Belçikalı turistten dilenci kadına hırsızlık suçlaması

Antalya’nın Manavgat ilçesinde perşembe pazarında ailesiyle birlikte alışveriş yapan Belçikalı turist, otel kartını çaldığı gerekçesiyle E.A. isimli dilenci kadını zabıtaya teslim etti. Zabıta karakoluna gelen polisler, tercüman aracılığıyla olayla ilgili bilgi alırken, daha önce de dilencilik yapmaktan birçok kez hakkında işlem yapılan ve para cezası uygulanan E.A., zabıta ekiplerinin yaptığı işlemlerin ardından polisler tarafından karakola götürüldü.
Kolundan tuttuğu dilenci kadını perşembe pazarı içerisinde bulunan Manavgat Belediye Zabıta Karakoluna getiren Belçikalı turist De Vleeschaumek Peter, çantasında bulunan otel giriş kartının dilenci kadın tarafından çalındığını, bu durumu oğlunun gördüğünü söyledi. De Vleeschaumek Peter, ailesi ve beraber pazara çıktıkları arkadaşları kadından şikayetçi olduklarını belirtirken, zabıta ekipleri tarafından olay yerine asayiş ekibi çağrıldı. İlk olarak dilenci kadın ile görüşen asayiş ekibi, tercüman aracılığıyla Belçikalı turist Peter’i dinledi. Peter, “Perşembe pazarında ailem ve arkadaşlarımla alışveriş yaptığımız sırada dilenci kadın yanımızdan geçti. Oğlum yanıma gelerek kadının boynumda asılı çantamdan bir şey aldığını söyledi. Çantaya baktığımda otel kartının olmadığını gördüm. Hemen kadını yakalayıp zabıta karakoluna getirdim” dedi.
Suçlamaları kabul etmeyen ve kartın kendisine bir yararı olmayacağını söyleyen E.A. isimli kadın hakkında onlarca defa dilencilikten işlem yapıldığı ve para cezası uygulandığı bildirildi.
Asayiş ekiplerinin davacı olmaları halinde karakola giderek şikayetçi olduklarına dair işlem yaptırmaları gerektiğini söylemesi üzerine Belçikalı turistler, otelde çocuklarının yalnız olduğunu, ayrıca pazara geldikleri servisin de gitmek üzere olduğunu belirterek zabıta ve polise teşekkür etti.
Belçikalı turistlerin otellerine gitmek üzere zabıtadan ayrılmalarının ardından asayiş ekipleri dilenci kadını alarak karakola götürdüler.

Belçikalı turistten dilenci kadına hırsızlık suçlaması

Belçikalı turistten dilenci kadına hırsızlık suçlaması

Belçikalı turistten dilenci kadına hırsızlık suçlaması

Belçikalı turistten dilenci kadına hırsızlık suçlaması

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