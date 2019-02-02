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Belçika’nın Anvers kentinde bulunan bir Türk kafesine silahlı saldırı düzenlendi. İlk bilgilere göre; saldırı sonucu 3 kişi yaralandı.

YAŞAM HABERLERİ  | 02.02.2019 18:59 | Son Güncelleme

IHAAW185312-ASA/02-02-2019 - Belçika’nın Anvers kentinde bulunan bir Türk kafesine silahlı saldırı düzenlendi. 02.02.2019 18:53:12 TSI NNNN

IHAAW185312-ASA/02-02-2019

- Belçika’nın Anvers kentinde bulunan bir Türk kafesine silahlı saldırı düzenlendi. İlk bilgilere göre; saldırı sonucu 3 kişi yaralandı.

02.02.2019 18:53:12 TSI
NNNN

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