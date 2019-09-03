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Belçika'nın Anvers kentinde gaz patlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 17:40 | Son Güncelleme

Belçika'nın Anvers kentinde gaz patlaması

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın Anvers kentinde meydana gelen gaz patlaması sonucu 3 bina yıkıldı.

Anvers'in Wilrijk bölgesinde, öğle saatinde meydana gelen patlama nedeniyle 3 bina yıkılırken, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

İtfaiye ekipleri, enkaz altında kalan diğer kişinin çıkartılması için çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu.

Olay yeri yakınındaki tüm evler tedbir amaçlı tahliye edildi.

Patlamaya ilişkin Twitter hesabından mesaj paylaşan Anvers Belediye Başkanı Bart de Wever, "Wilrjik bugün korkunç bir gaz patlamasıyla sarsıldı. Acil servis ekiplerine hızlı müdahaleleri için teşekkür ediyoruz. Patlamaya ilişkin inceleme başlatılacak." açıklamasında bulundu.

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Anvers Belçika patlama

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