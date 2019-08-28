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Belçika’nın başkenti Brüksel’e arabayla giren vergi ödeyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 13:29 | Son Güncelleme

Belçika’nın başkenti Brüksel’de akıllı kilometrik vergi sistemi uygulamaya konulacak.

Belçika’nın başkenti Brüksel’e arabayla giren vergi ödeyecek

Belçika’nın başkenti Brüksel’de akıllı kilometrik vergi sistemi uygulamaya konulacak. Başkente giren vergi ödeyecek.
Belçika’nın Brüksel Yönetim Bölgesi Ulaştırma Bakanı Elke Van den Brandt, başkent için akıllı bir kilometrik vergi sistemi getirileceğini açıkladı. Brandt, yeni verginin yıllık ödeme şeklinde olmayacağını, araçların başkent Brüksel’in merkezine girişlerde vergilendirileceğini söyledi. Bakan, fiyat konusunda ise araç türüne bağlı olarak ve trafiğin en yoğun olduğu saatlerde yapılan girişlere dikkat edileceğini sözlerine ekledi. Bakan Brandt, diğer taraftan dolaşım vergilerindeki düşüşlerin ise yalnızca Brüksel’de yaşayan vatandaşlar için gerçekleşeceğini belirtti.
Ulaştırma bakanı Van den Brandt, “Brüksel kilometre vergisi için diğer bölgeleri bekleyemez. Bölgemiz trafik yüzünden yeterince boğuluyor. Trafik için acil olarak bu yasayı getireceğiz” dedi.
Sistem, Düşük Emisyon Bölgesini (LEZ) kontrol etmek için zaten mevcut olarak kullanan akıllı kameralara dayanacak. Brüksel’deki bütün seyahatlerin yeni kilometrik vergi sisteminden etkilenmesi bekleniyor.
Akıllı kilometrik vergi sistemi hükümet anlaşmasında daha önce belirtilmişti. Diğer bölgelerle bir düzenleme yapılması bekleniyordu. Ancak Bakan Brandt, artık beklemeye tahammülü olmadığını belirtirken, verginin bir an önce uygulanmaya başlaması gerektiğini savunuyor.
Üç bölgeye ayrılan Belçika’nın Brüksel bölgesinin Ulaştırma Bakanı Brandt, Flaman ve Valonya bölgelerini bekleyemeyeceklerini belirterek, “İkna olmaları için on yıl daha gerekirse ne olacak? Brüksel’de daha fazla bekleme lüksüne sahip değiliz, ne olursa olsun vergilendirmeye başlayacağız” dedi. Bakan 5 yıl içinde bunu vergilendirmenin hayata geçmesini planladığını da açıkladı.

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