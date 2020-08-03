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Belçika'nın en yaşlı kişisi 111 yaşında hayatını kaybetti

DÜNYA HABERLERİ  | 03.08.2020 15:41 | Son Güncelleme

"Belçika'nın en yaşlı kişisi" unvanını taşıyan Mariette Bouverne, 111 yaşında yaşamını yitirdi.

Belçika'nın en yaşlı kişisi 111 yaşında hayatını kaybetti

Yerel basındaki haberlere göre, 25 Aralık 1908'de doğan ve son yıllarını Ghent kentindeki bir bakımevinde geçiren Bouverne'in ileri yaşa bağlı nedenlerle öldüğü bildirildi.

Bakımevinden yapılan açıklamada, "Mariette Bouverne için ilerlemiş yaşı bir nimet değildi. Bu kadar uzun yaşamanın kendisine verilmiş bir armağan olduğunu düşünmüyordu. Bunu her doğum gününde tekrar ederdi." ifadesine yer verildi.

Bouverne, 1932'de evlendiği eşi 1960'da öldükten sonra bir daha hiç evlenmedi.

Çocuğu olmayan Bouverne, uzun yıllar bir noterin yanında sekreter olarak çalıştı. Bouverne, 95 yaşına kadar bir apartman dairesinde yalnız yaşadıktan sonra bakımevine taşındı.

Yaşayan hiçbir akrabası bulunmayan Bouverne'den geriye sadece "Çiko" adını verdiği kanaryası kaldı.

Guinness Rekorlar Kitabına göre, dünyada şu anda yaşayan en yaşlı kişi 117 yaşındaki Kane Tanaka adlı bir Japon kadın.

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