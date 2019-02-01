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Belçika’nın Eski Kralı II Albert, DNA testine girmeyi reddetti

YAŞAM HABERLERİ  | 01.02.2019 17:26 | Son Güncelleme

Eski Belçika Kralı 2’nci Albert, babalık davasında mahkemenin kararına karşı çıkarak, DNA testine girmeyeceğini açıkladı.Brüksel’de yerel bir mahkeme Kasım ayında, Eski Belçika Kralı 2’nci Albert’in, kızı olduğunu öne süren Delphine Boel’in açtığı dava nedeniyle 3 ay içinde DNA testi yaptırmasına hükmetti.

Eski Belçika Kralı 2’nci Albert, babalık davasında mahkemenin kararına karşı çıkarak, DNA testine girmeyeceğini açıkladı.
Brüksel’de yerel bir mahkeme Kasım ayında, Eski Belçika Kralı 2’nci Albert’in, kızı olduğunu öne süren Delphine Boel’in açtığı dava nedeniyle 3 ay içinde DNA testi yaptırmasına hükmetti. Eski Kral, yerel mahkemenin aldığı kararı temyiz mahkemesine taşıdı. Fakat Brüksel Temyiz Mahkemesi de benzer yönde bir karar çıkardı. Albert’in avukatı Alain Berenboom karara itiraz edeceklerini açıkladı. Berenboom, eski kralın DNA testine girmeyi reddettiğini söyledi. Avukat "Müvekkilime göre DNA testinin güvenilirliği yok. Belirli genetik uzmanlar olmadığı sürece DNA testinde girmeyeceğini söyledi" açıklamasını yaptı.

10 yıldır davalarla uğraşıyor
Tahtını 2013’te oğlu Philippe’e bırakan 84 yaşındaki 2’nci Albert, 50 yaşındaki Boel’in kendi kızı olmadığını savunuyor. Boel 10 yıldır kralın babası olduğunu kanıtlamak için çeşitli davalar açtı. 2’nci Albert’in eşi Kraliçe Paola’nın 1999’da yazdığı kitapta eşinin evlilik dışı bir çocuğu olduğunu iddia etmesiyle dava gündeme geldi.
Eski kralın, mahkeme kararları karşısında dokunulmazlığı bulunmuyor.

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