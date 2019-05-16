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Belçika'nın eski kralına DNA testi cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 16:23 | Son Güncelleme

Belçika'nın eski Kralı İkinci Albert, mahkeme kararına rağmen DNA testini yaptırmadığı için her gün için 5 bin avro ödeyecek

BRÜKSEL (AA) - Belçika'da mahkeme, Delphine Boel adlı sanatçının kızı olup olmadığının belirlenmesi amacıyla DNA testi yaptırmadığı gerekçesiyle ülkenin eski Kralı İkinci Albert'i para cezasına çarptırdı.

Brüksel Temyiz Mahkemesi, eski Kral İkinci Albert'i, mahkemenin DNA testi yaptırması gerektiği yönündeki kararını yerine getirmediği her gün için 5 bin avro ceza ödemeye mahkum etti.

Brüksel İstinaf Mahkemesi geçen yıl kasım ayında, Boel'in iddiaları üzerine açtığı davada eski Kral İkinci Albert'in 3 ay içinde DNA testi yaptırmak zorunda olduğu kararına varmıştı.

Kral İkinci Albert karara itiraz etmiş, mahkeme tarafından talep edilen DNA testini yaptırmamıştı.

- Dokunulmazlığı bulunmuyor

Tahtını 2013'te oğlu Philippe'e bırakan 84 yaşındaki İkinci Albert, 51 yaşındaki sanatçı Boel'in kızı olmadığını savunuyor. Boel ise yaklaşık 10 yıldır kralın babası olduğunu kanıtlamak için çeşitli davalar açıyor.

Resmi görevi olmayan eski Kral Albert'in mahkeme kararları karşısında dokunulmazlığı bulunmuyor.

Belçika'da yoğun olarak tartışılan konu, İkinci Albert'in eşi Kraliçe Paola'nın 1999'da yazdığı kitapta eşinin evlilik dışı bir çocuğu olduğunu iddia etmesiyle gündeme gelmişti.

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