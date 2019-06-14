Belçika'nın ünlü Bruges kenti turist sayısını azaltmak istiyor

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın tarihi kenti Bruges, şehire gelen günlük turist sayısını azaltmaya hazırlanıyor.

Belçika'nın Flamanca yayın yapan Het Laatste Nieuws haber sitesine göre, Bruges Belediye Başkanı Dirk De Fauw, şehiri ziyaret eden turist sayısının ikamet eden kişi sayısının yaklaşık 3 katı olduğunu, yaşanan zorluklar nedeniyle günlük ziyaretçi sayısında kısıtlamalara gidilmesi gerektiğini belirtti.

De Fauw, "Turist akınını kontrol etmemiz gerekiyor. Bruges'un Disneyland'e dönüşmesini istemiyoruz." açıklamasında bulundu.

Günlük turistlerin yerine şehirdeki otel kapasitesinin de kullanılması ve gelir sağlaması için "konaklayan ziyaretçi kitlesinin" teşvik edilmesi gerektiğini aktaran De Fauw, bu çerçevede günlük gezilere ilişkin reklam ve tanıtım kampanyalarının sonlandırılması kararını aldı.

De Fauw, aynı zamanda Bruges'a yakın limanlara yanaşan yolcu gemilerine de sayı kısıtlaması getirerek, bu gemilerin şehrin kalabalıklaştığı hafta sonu yerine hafta içi yanaşmalarını talep etti.

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