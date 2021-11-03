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Belçim Bilgin evleniyor mu?

03.11.2021 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel oyuncu Belçim Bilgin, yapımcı sevgilisi Alfredo Di Blasio ile Zorlu AVM'de görüntülendi. Bilgin, sevgilisiyle evleniyor mu?

Belçim Bilgin evleniyor mu?

Erken saatlerde baş başa alışverişe çıkan ikili, kısa süre mağazaları dolaştıktan sonra soluğu Eataly'de aldı. Buradan da mutfak alışverişlerini tamamlayan Bilgin ve sevgilisi sonrasında da baş başa yorgunluk kahvesi içmeyi ihmal etmediler.

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EVLENİYORLAR MI?

Bilgin, evlilikle ilgili soruları duymamazlıktan geldi. Ünlü oyuncunun "Evleneceğiniz söyleniyor. Gerçeklik payı var mı?" sorusuna tebessüm etmesi dikkat çekti.

Oyuncu Belçim Bilgin, 12 yıllık eşi Yılmaz Erdoğan'dan 2018 yılında boşanmıştı. Bilgin, "Adliyeye el ele girdik, kol kola çıktık" demişti.

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Belçim Bilgin
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