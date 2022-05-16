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Belçim Bilgin kazada sakatlandı! "Uzaktan izliyorum bir süredir hayatı"

16.05.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılmaz Erdoğan’ın eski eşi oyuncu Belçim Bilgin Kapadokya tatilinden İstanbul'a dönerken trafik kazası geçirdi. Bir süredir tedavi sürecinde olan Bilgin paylaşımıyla dikkat çekti. Belçim Bilgin "Uzaktan izliyorum bir süredir hayatı" dedi.

Belçim Bilgin kazada sakatlandı! "Uzaktan izliyorum bir süredir hayatı"

Oyuncu Belçim Bilgin geçtiğimiz ay Kapadokya'dan İstanbul'a dönerken kaza geçirerek bel bölgesinden darbe aldı. Belinden sakatlanarak bir süredir evinde rahatsızlıklarla mücadele eden Belçim Bilgin yaşadığı sürece dair duygularını paylaştı.

Yatağında bel korsesiyle çektirdiği fotoğrafları paylaşan Belçim Bilgin, şunları yazdı:

"Yine değişme zamanı, ağırlıkların tümüne, faydasız her türlü olma haline bir cesaret veda etme, dengeyi bulma, yeniden doğma zamanı! Dolunayın aydınlattığı geçen Paskalya gecesi 17 Nisan'da, Kapadokya'da bir mağaradan belki de en eski olma halime zamanda göz kırpmış dönüyordum İstanbul'a, kaza geçirdim!

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Daha önce yaşadığım yerden çıktı üstelik! Uzaktan izliyorum bir süredir hayatı, çılgın akışı! Şansa oldukça ihtiyacımız var orası kesin. Paskalya yeniden doğumu, Şeker Bayramı birliği, 23 Nisan çocuklarımızı, Hıdırellez dileklerimizi, 16 Mayıs ay tutulması büyük değişimi hatırlatarak, güçlendirerek bizi hazırladı sanki yeni bahara, yaza. Hayatı eve sığdırmayı tartışırken; bir süredir yatağa sığdırmak zorunda kalınca, bileti kendime, yoğun, bitmeyen bir seyir halindeyim.

Sürekli değişen ruh hallerim, kucağımda cevaplarını bulmam gereken sorular, anlaşılmayı bekleyen işaretler, sevgileriyle, özveriyle yaşamın en içtenlikli şarkısını şevketle fısıldayan şahane kız kardeşlerim, dostlarım, biricik ailem, sevgilim, canımın ta en içi oğlum ve en karanlıklarda kaybolduğumda kendini mucizeleriyle gösteren evrenin ilahi aritmetiği. Yalnız değiliz! Şaşkın, hayran, minnettar sevgilerimi gönderiyorum! Aldığınız nefes güzellikler getirsin!"

İclal Aydın, Pınar Altuğ, Esra Erol ve Pelin Akil gibi pek çok ünlü isim Bilgin'e geçmiş olsun mesajı yazdı.

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Belçim Bilgin
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