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Belde taksicilerinden UKOME'ye ve trafik cezalarına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 10:39 | Son Güncelleme

İstanbul'da belde taksileri olarak bilinen bordo renkli M plakalı taksi şoförleri, sarı taksilerle aynı şartlarda çalışmak istediklerini belirterek UKOME önünde toplandı.

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ, İSTANBUL(DHA) İstanbul'da belde taksileri olarak bilinen bordo renkli M plakalı taksi şoförleri, sarı taksilerle aynı şartlarda çalışmak istediklerini belirterek UKOME önünde toplandı. Belde dışında yaptıkları taşımacılık dolayısı ile kesilen para cezalarına da tepki gösteren taksiciler sorunun çözümü için yetkililere çağrı yaptı. İstanbul'da sadece beldelerde değil kent genelinde taşımacılık yapmak istediklerini belirten M plakalı bordo taksi sahipleri taleplerini iletmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME)önünde bir araya geldi. Belde dışı yaptıkları taşımacılık nedeniyle kendilerine haksız para cezalarının kesildiğini söyleyen taksiciler, özellikle Beylikdüzü, Esenyurt ve Büyükçekmece'de ciddi mağduriyetlerin yaşandığını kaydetti. Günde onlarca aracın bağlandığını ve binlerce liralık para cezalarına maruz kaldıklarını belirten belde taksicileri, renk ve hizmet ayrımının ortadan kalkmasını talep etti. “AYRIMCILIĞIN GİDERİLMESİNİ İSTİYORUZ" O taksi Şoförlerinden biri olan Mustafa Bayram, “Biz aynı vergiye tabiyiz. Taksimetrelerimizin açılış - kapanış fiyatları da aynı. Biz bu ayrıcalığın giderilmesini, taksilerimizin sarı renge boyanarak T plaka alınmasını istiyoruz." dedi. Silivri'de çalıştığını söyleyen bir diğer taksi şoförü Mustafa Uzun da, “Genelde herkes evine aç gidiyor. Buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Bak yağmur altında bekliyoruz. Ekmeğimiz için bekliyoruz. Şuan araçlarımız evlerin önlerinde yatıyor. Sadece 20 araç bugün bağlandı. Neden bağlanıyor. Biz ekmek kazanamayacak mıyız?" şeklinde konuştu. “AYNI HAKLARA SAHİP OLMAK İSTİYORUZ" Bordo ve sarı taksi ayrımından dolayı binlerce kişinin mağdur olduğunu kaydeden taksicilerden biri olan Deniz Şengül de, “Bana bin 2 lira ceza kestiler. Bu az bir para değil. 15 gün aracım bağlandı. Şimdi ben nasıl geçineceğim. Ben devlete bu koşullarda nasıl vergi vereceğim. Vergiyi ödeyemediğim zaman bana senin araban bağlı demiyor. Bunun bir izanı yok. Yetkililerden çözüm istiyorum. Biz UKOME'nin kapısına geldik görüşmek için, bizi uygun gördükleri yere bakın. Kapının girişine bariyer çektiler, bizi içeriye almıyorlar. Bizi düşman görüyorlar. Bizim tek isteğimiz tüm taksilerin aynı haklara sahip olmasını istiyoruz." İfadelerini kullandı. UKOME yetkilileri ile de bir görüşme sağlayan taksiciler, yetkililerle yaptıkları görüşmenin verimli geçtiğini, sorunun gündeme alındığını ve sorunların çözümü için önümüzdeki hafta bir kez daha bir toplantı yapacaklarını kaydetti.

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