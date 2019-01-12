Belde taksicilerinden UKOME'ye ve trafik cezalarına tepki

Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ, İstanbul, (DHA) - İSTANBUL'da belde taksileri olarak bilinen bordo renkli M plakalı taksi şoförleri, sarı taksilerle aynı şartlarda çalışmak istediklerini belirterek UKOME önünde toplandı. Belde dışında yaptıkları taşımacılık dolayısı ile kesilen para cezalarına da tepki gösteren taksiciler sorunun çözümü için yetkililere çağrı yaptı.

İstanbul'da sadece beldelerde değil kent genelinde taşımacılık yapmak istediklerini belirten M plakalı bordo taksi sahipleri taleplerini iletmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME)önünde bir araya geldi. Belde dışı yaptıkları taşımacılık nedeniyle kendilerine haksız para cezalarının kesildiğini söyleyen taksiciler, özellikle Beylikdüzü, Esenyurt ve Büyükçekmece'de ciddi mağduriyetlerin yaşandığını kaydetti. Günde onlarca aracın bağlandığını ve binlerce liralık para cezalarına maruz kaldıklarını belirten belde taksicileri, renk ve hizmet ayrımının ortadan kalkmasını talep etti.

“AYRIMCILIĞIN GİDERİLMESİNİ İSTİYORUZ"

O taksi Şoförlerinden biri olan Mustafa Bayram, “Biz aynı vergiye tabiyiz. Taksimetrelerimizin açılış - kapanış fiyatları da aynı. Biz bu ayrıcalığın giderilmesini, taksilerimizin sarı renge boyanarak T plaka alınmasını istiyoruz." dedi. Silivri'de çalıştığını söyleyen bir diğer taksi şoförü Mustafa Uzun da, “Genelde herkes evine aç gidiyor. Buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Bak yağmur altında bekliyoruz. Ekmeğimiz için bekliyoruz. Şuan araçlarımız evlerin önlerinde yatıyor. Sadece 20 araç bugün bağlandı. Neden bağlanıyor. Biz ekmek kazanamayacak mıyız?" şeklinde konuştu.