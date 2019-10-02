HABER

Belden yukarı olmayan kadın cesedinin sırrını terlik ve küpe çözecek

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2019 12:03 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesindeki ormanlık alanda bulunan belden yukarısı olmayan kadın cesedinin kimliğini belirlemek için çevresinde bulunan kolye, yüzük, altın küpe ve terlik mercek altına alındı.  Korkuteli ilçesi Maarif bölgesindeki ormanlık alanda, 24 Eylül günü çobanlar, belden yukarısı olmayan kadın cesedi olduğunu görüp, jandarmayı aradı.

Belden yukarı olmayan kadın cesedinin sırrını terlik ve küpe çözecek

Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Korkuteli ilçesindeki ormanlık alanda bulunan belden yukarısı olmayan kadın cesedinin kimliğini belirlemek için çevresinde bulunan kolye, yüzük, altın küpe ve terlik mercek altına alındı.
Korkuteli ilçesi Maarif bölgesindeki ormanlık alanda, 24 Eylül günü çobanlar, belden yukarısı olmayan kadın cesedi olduğunu görüp, jandarmayı aradı. Bölgeye gelen İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, üzerinde beyaz çizgili tayt bulunan ve büyük bölümü yabani hayvanlar tarafından parçalandığı tahmin edilen cesedin çevresinde altın küpe ile kolye, yüzük ve terlik buldu.
Kadının kimliğini belirlemek için çalışma başlatan jandarma, kayıp başvurularını inceleyerek, bulunan takılar ile terliği mercek altına aldı.

FOTOĞRAFLI

Belden yukarı olmayan kadın cesedinin sırrını terlik ve küpe çözecekBelden yukarı olmayan kadın cesedinin sırrını terlik ve küpe çözecekBelden yukarı olmayan kadın cesedinin sırrını terlik ve küpe çözecekBelden yukarı olmayan kadın cesedinin sırrını terlik ve küpe çözecek

PARTNERHiçbir şey göründüğü gibi değil!Hiçbir şey göründüğü gibi değil!
Uşak'ta 13 yıldır kayıp müzisyen soruşturmasında 2 tutuklamaUşak'ta 13 yıldır kayıp müzisyen soruşturmasında 2 tutuklama
Iraklı kız çocuğu, 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan atladıIraklı kız çocuğu, 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan atladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Azdedilme' tehlikesiyle karşı karşıya kalan Trump: Bu bir darbe

'Azdedilme' tehlikesiyle karşı karşıya kalan Trump: Bu bir darbe

Faiz indirimine 2 firma daha katıldı

Faiz indirimine 2 firma daha katıldı

O Ses Türkiye'de büyük değişiklik! Acun Ilıcalı açıkladı

O Ses Türkiye'de büyük değişiklik! Acun Ilıcalı açıkladı

Mansur Yavaş, İstanbul'u örnek gösterdi ve sayıyı açıkladı

Mansur Yavaş, İstanbul'u örnek gösterdi ve sayıyı açıkladı

Sigara denetçileri geliyor!

Sigara denetçileri geliyor!

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ağabeyinin cinsel istismarından hamile kaldı, aile şikayetçi olmadı

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Eyüpsultan'da vahşet! Tartıştığı eşinin boğazını falçatayla kesti!

'Eşimi öldürdüm şu adreste bulabilirsiniz'

Bartın'da 'eksik para üstü' bahanesiyle dolandırıcılık

'Pes' dedirten ifade: Alışkanlık boyutuna geldi

Beyoğlu'nda down sendromlu genç balkondan aşağı atladı

Yer: Beyoğlu! Günün en acı haberi

Antalya'da bir kadın, bir erkek tarafından öldüresiye dövüldü

Parkta dehşet anları! Kadın çığlık çığlığa kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.