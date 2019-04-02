Beldeyken başkanlık yaptı, köy olunca muhtar oldu

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA) - KIRIKKALE'de, İsmail Çinkaya'nın (52) 2004- 2009 yıllarında belediye başkanlığı yaptığı Karaahmetli beldesi, 2012'de köy statüsüne geçti. Çinkaya, pazar günü yapılan yerel seçimde, Karaahmetli köyünün muhtarı seçildi.

Evli ve 2 çocuk babası İsmail Çinkaya, Bahşili ilçesine bağlı Karaahametli'de, 2004 yılında Demokrat Parti'den (DP) belediye başkanı seçildi. Çinkaya, 2009'da yapılan seçimde ise başkanlığı kaybetti. Karaahmetli beldesi, 2012 yılı sonunda nüfusu 2 binin altına düştüğü gerekçesiyle köy statüsüne geçti. Belediye binası da muhtarlık olarak kullanılmaya başlandı. İsmail Çinkaya, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için köyünde muhtar adayı oldu. Pazar günü yapılan ve 3 adayın yarıştığı seçimde Çinkaya, 231 oy alarak, en yakın rakibine 45 oy fark atıp, muhtar seçildi. Çinkaya, 10 yıl önce başkan olarak veda ettiği binadaki makamına, muhtar seçilerek döndü.

İsmail Çinkaya, 2004- 2009 yıllarında belediye başkanlığı görevinde bulunduğunu belirterek, "2009'da seçimi kaybedince ailece almış olduğumuz karar doğrultusunda siyasete ara vermiştim. Kasabam, köye dönüştü. İçimdeki hizmet aşkı ile ailemden de onay alarak, muhtarlığa aday oldum. Köylülerimin desteği ile seçimleri kazandım. Kısacası bugün başkan olarak veda ettiğim makama, 10 yıl sonra muhtar olarak geri döndüm" dedi.

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