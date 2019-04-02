HABER

Beldeyken başkanlık yaptı, köy olunca muhtar oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.04.2019 12:52 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'de, İsmail Çinkaya'nın (52) 2004- 2009 yıllarında belediye başkanlığı yaptığı Karaahmetli beldesi, 2012'de köy statüsüne geçti.

Beldeyken başkanlık yaptı, köy olunca muhtar oldu

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA) - KIRIKKALE'de, İsmail Çinkaya'nın (52) 2004- 2009 yıllarında belediye başkanlığı yaptığı Karaahmetli beldesi, 2012'de köy statüsüne geçti. Çinkaya, pazar günü yapılan yerel seçimde, Karaahmetli köyünün muhtarı seçildi.
Evli ve 2 çocuk babası İsmail Çinkaya, Bahşili ilçesine bağlı Karaahametli'de, 2004 yılında Demokrat Parti'den (DP) belediye başkanı seçildi. Çinkaya, 2009'da yapılan seçimde ise başkanlığı kaybetti. Karaahmetli beldesi, 2012 yılı sonunda nüfusu 2 binin altına düştüğü gerekçesiyle köy statüsüne geçti. Belediye binası da muhtarlık olarak kullanılmaya başlandı. İsmail Çinkaya, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için köyünde muhtar adayı oldu. Pazar günü yapılan ve 3 adayın yarıştığı seçimde Çinkaya, 231 oy alarak, en yakın rakibine 45 oy fark atıp, muhtar seçildi. Çinkaya, 10 yıl önce başkan olarak veda ettiği binadaki makamına, muhtar seçilerek döndü.
İsmail Çinkaya, 2004- 2009 yıllarında belediye başkanlığı görevinde bulunduğunu belirterek, "2009'da seçimi kaybedince ailece almış olduğumuz karar doğrultusunda siyasete ara vermiştim. Kasabam, köye dönüştü. İçimdeki hizmet aşkı ile ailemden de onay alarak, muhtarlığa aday oldum. Köylülerimin desteği ile seçimleri kazandım. Kısacası bugün başkan olarak veda ettiğim makama, 10 yıl sonra muhtar olarak geri döndüm" dedi.

FOTOĞRAFLI

Beldeyken başkanlık yaptı, köy olunca muhtar olduBeldeyken başkanlık yaptı, köy olunca muhtar oldu

Kediye özel 'sepetli asansör' Kediye özel 'sepetli asansör'
Türkiye’nin en genç belediye başkanıTürkiye’nin en genç belediye başkanı
Seçimi kazandı rakiplerine yemek söylediSeçimi kazandı rakiplerine yemek söyledi

En Çok Okunan Haberler

ABD'den flaş Türkiye ve F-35 kararı!

ABD'den flaş Türkiye ve F-35 kararı!

Ekrem İmamoğlu'ndan CHP'lilere çağrı: Nöbete gelin

Ekrem İmamoğlu'ndan CHP'lilere çağrı: Nöbete gelin

Sette yaşanan krize açıklama geldi! 'Bana laf attı'

Sette yaşanan krize açıklama geldi! 'Bana laf attı'

Çukur'da Onur Saylak fırtınası esti!

Çukur'da Onur Saylak fırtınası esti!

AK Parti'den seçimlere ilişkin önemli açıklama

AK Parti'den seçimlere ilişkin önemli açıklama

Çöp kutusundan mühürlü oy pusulası çıktı! Soruşturma başlatıldı

Çöp kutusundan mühürlü oy pusulası çıktı! Soruşturma başlatıldı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Diğer Haberler
Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz

Erdoğan'dan sert mesaj! 'Öyle davulla zurnayla gitmeye gerek yok'

İmamoğlu: Beni beğeniyor, bana oy verebilir

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Devlet Bahçeli: Seçimden sonra yasa teklifini Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı: Haklı çıktı

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yusuf Özoğul çıkışı: Tam bir ahlak dersi verdi

Yusuf, tam bir ahlak dersi verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.