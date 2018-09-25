Belediye 151 genci üniversiteli yaptı

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Van Büyükşehir Belediyesinin hazırlık kurslarına katılan 200 öğrenciden 151'i üniversitelerin spor bölümlerini kazandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kanun hükmünde kararname (KHK) ile Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olan Vali Murat Zorluoğlu'nun talimatlarıyla başlatılan çalışmalar meyvesini vermeye başladı.

Sürekli Eğitim Merkezleri ve Kadın Yaşam Merkezindeki eğitimlerle her kesimden vatandaşa ulaşan Büyükşehir Belediyesi, gençlerin üniversite hayallerine de öncülük ediyor.

Merkezlerde 213 öğrencinin üniversitelerin çeşitli bölümlerine yerleşmesine katkı sağlayan Belediye, üniversitelerin özel yetenek sınavlarıyla öğrenci aldığı spor bölümlerine hazırlananlar için de Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde hazırlık kursları başlattı.

Nisan ayında başlatılan kurslara katılan 200 öğrenci, ücretsiz verilen kurslarda 8 uzman eğitmen gözetiminde kapalı ve açık alanda sınava hazırlandı.

Kursiyerlerden 151'i üniversitelerin spor bölümlerine yerleşti.

Öte yandan, 20 öğrenci de spor lisesinde okumaya hak kazandı.

