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Belediye aracı yamaçtan yuvarlandı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 19:16 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Selendi ilçesinde, belediyeye ait hafif ticari aracın sürücüsünün kontrolünden çıkarak, 30 metreden uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

Belediye aracı yamaçtan yuvarlandı: 4 yaralı

Uğur ÇAKMAK/SELENDİ (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Selendi ilçesinde, belediyeye ait hafif ticari aracın sürücüsünün kontrolünden çıkarak, 30 metreden uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında, eski Selendi- Kula yolunda meydana geldi. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Selendi Şubesi'ne ait, Süleyman Fatih Girgin (29) yönetimindeki 45 C 4282 plakalı hafifi ticari araç, yamaçtan aşağı inerken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle yoldan çıkıp yaklaşık 30 metreden yuvarlandı. Kazada, sürücü Girgin ile araçtaki diğer belediye çalışanları Hüseyin Azman (29), Tolga Göktaş (29) ve Adil Sağlam (49) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 4 yaralı ardından ambulansla Selendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Belediye aracı yamaçtan yuvarlandı: 4 yaralıBelediye aracı yamaçtan yuvarlandı: 4 yaralıBelediye aracı yamaçtan yuvarlandı: 4 yaralıBelediye aracı yamaçtan yuvarlandı: 4 yaralı

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