Belediye aşçısı 3 altın madalya 1 kupa aldı

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- İSTANBUL’da Mutfak Sanatları ve Gastronomi Federasyonu tarafından düzenlenen 3'üncü Uluslararası İstanbul Kültür ve Tat Festivali'nde Mezitli Belediyesi ait kafeteryanın aşçısı Müslüm Aktaş, 3 altın madalya ve 1 kupa alarak büyük bir başarıya imza attı. Hazırladığı birbirinden özel tatlarla Mezitli Belediyesi çalışanları kadar çevre esnafının ve vatandaşların beğenisini kazanan Aktaş, Balık, Restoran Tatlı Tabağı ve Yılın Altın Genç Şefi dallarında altın madalya ile ödüllendirildi. Yarışmaya Akdeniz Gastronomi Aşçılar Derneği adına katılan Müslüm Aktaş, kazandığı ödüllerle Mersin’in ve görev yaptığı Mezitli Belediyesi’nin gururu oldu.

Hazırladığı sunumların ödüllendirilmesinden dolayı yaşadığı mutluluğu dile getiren Aktaş, "Görevimi bir sanatçı hassasiyeti ile yerine getiriyorum. Ar-ge şefi ve eğitmen şefi olarak önümüzdeki aylarda mutfak atölyesini faaliyete geçireceğim. Başarımda bana destek olan başta Mezitli Belediye Başkanımız Neşet Tarhan olmak üzere şirket müdürümüz Filiz Yalın’a, Akdeniz Gastronomi Aşçılar Derneği Başkanımız Murat Baziki ve yönetim kurulu üyelerine verdikleri destekler nedeniyle teşekkür ederim" dedi.

Belediye binasını faaliyete geçirdikten sonra personele, işleri nedeniyle gelen vatandaşlara ve bölgede bulunan esnaflara kaliteli hizmet sunabilmek adına Mezitli Belediyesi Kafeteryasını faaliyete geçirdiklerini ifade eden Başkan Neşet Tarhan da, "Vatandaşımızın kaliteli şekilde hizmet alması ve personelimizin daha güzel bir ortamda görev yapması için her türlü tedbiri aldık. Kafeteryamızda yemeklerimizi yapan aşçımızın üç madalya ve bir kupa kazanması işinin ne denli kaliteli olduğunu göstermektedir" diye konuştu.

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