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Belediye asfalt çalışmalarını sürdürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 17:18 | Son Güncelleme

Bursa’nın Karacabey Belediyesi asfalt çalışmalarına devam ediyor.Asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan’a AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, AK Parti Karacabey İlçe Başkanı Ertem İşcan da eşlik etti.

Belediye asfalt çalışmalarını sürdürüyor

Bursa’nın Karacabey Belediyesi asfalt çalışmalarına devam ediyor.
Asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan’a AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, AK Parti Karacabey İlçe Başkanı Ertem İşcan da eşlik etti. İlçeyi modern bir görünüme kavuşturma çalışmalarına devam ettiklerini belirten Özkan, ”Karacabey Belediyesi olarak sıkıntılı her alana neşter vurmaya devam ediyoruz. Gerek alt yapı çalışmaları gerek doğal şartlar dolayısıyla bozulan yollarımıza bir taraftan parke taş çalışması yaparken bir taraftan da asfalt faaliyetlerimiz devam ediyor. Bugün yaklaşık 300 ton civarında bir asfaltı bozuk yollarımızı düzeltmek adına döküyoruz. Sadece bu alanda değil bize talep gelen ve bozulan her yolda çalışmalarımız devam edecek. Alt yapı çalışmalarımız sona erdiğinde de çiçek gibi bir Karacabey’de yaşamanın mutluluğunu hep birlikte tadacağız” ifadelerini kullandı.
Bursa’da 11 bin kilometrelik bir yolun sorumluluk alanlarında olduğunu ifade eden AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, “Bursa Büyükşehir sınırları içerisinde yaklaşık 8 bin kilometre belediyelerimizin 3 bin kilometre de Karayollarının sorumluluğunda olmak üzere toplam 11 bin kilometre sorumluluk alanımızda olan yol ağı var. Bunlarla ilgili eksikliklerin giderilmesi ve yapılan çalışmaları yerinde görmek için Karacabey’in Garipçe Mahallesi’ndeyiz. Yapılan çalışmalar için kendilerine teşekkür ediyoruz. Ulaşım ve yol bizim için çok önemli” dedi.

Belediye asfalt çalışmalarını sürdürüyor

Belediye asfalt çalışmalarını sürdürüyor

Belediye asfalt çalışmalarını sürdürüyor

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