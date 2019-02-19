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Belediye başkan adayı adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarına boğuldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.02.2019 23:27 | Son Güncelleme

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde bağımsız belediye başkan adayı olduğunu açıklayan Mehmet Yılmaz, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) yatırılması gereken bin 240 TL’yi yatıramayınca gözyaşlarına boğulup evraklarını yaktı.YSK’ya adayların bugün saat 17.00’e kadar yatırması gereken bin 240 TL’yi bulamadığı için kara kara düşünen 54 yaşındaki bağımsız belediye başkan adayı Mehmet Yılmaz, sürenin dolmasına dakikalar kala gözyaşlarını tutamadı.

Belediye başkan adayı adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarına boğuldu

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde bağımsız belediye başkan adayı olduğunu açıklayan Mehmet Yılmaz, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) yatırılması gereken bin 240 TL’yi yatıramayınca gözyaşlarına boğulup evraklarını yaktı.
YSK’ya adayların bugün saat 17.00’e kadar yatırması gereken bin 240 TL’yi bulamadığı için kara kara düşünen 54 yaşındaki bağımsız belediye başkan adayı Mehmet Yılmaz, sürenin dolmasına dakikalar kala gözyaşlarını tutamadı. Yaklaşık 2 yıl önce bağımsız belediye başkan adayı olduğunu açıkladığını ve o günden bu yana seçim çalışması yürüttüğünü belirten Yılmaz, "Gazipaşama her şey helal olsun. Sizleri hiçbir zaman unutamam. Gazipaşalı halkım, esnafım, çiftçim, öğrencilerim, gençlerim sizleri seviyorum. Herkese Allah’a ısmarladık. Adaylık ücreti olan bin 240 lirayı yatıramadığım için çekiliyorum. Sağulun var olun. Hakkınızı helal edin. Üzülüyorum, söz verdim, hakikaten üzülüyorum” diyerek gözyaşı döktü.
Adaylık başvuru süresinin dolmasına dakikalar kala İlçe Seçim Kurulunun bulunduğu adliye binası önüne gelen Yılmaz, beraberinde getirdiği başvuru evraklarını yakmak istedi. Uzunca bir süre evrakları yakmayı başaramayan Yılmaz, daha sonra evrakları yırtarak yere attı. Yılmaz, bir süre sonra yerdeki evrakları tutuşturmayı başardı ve eylemine sessizce son verdi.

Belediye başkan adayı adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarına boğuldu

Belediye başkan adayı adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarına boğuldu

Belediye başkan adayı adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarına boğuldu

Belediye başkan adayı adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarına boğuldu

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